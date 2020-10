Gabriel Garko, Franceska Pepe e Francesca Cipriani contro il Mago Otelma. Questi sono solo alcuni degli ospiti della nuova puntata di Live Non è la d’Urso in onda domenica 11 ottobre 2020 in prima serata su Canale 5. Cosa accadrà nello studio di Barbara d’Urso? Quali temi verranno trattati nella lunga serata televisiva? Ebbene oltre a quelli già citati interverranno in studio molti altri ospiti e si spazierà dalla cronaca, all’attualità, dal gossip alla politica.

Garko, Adua, Morra e i finti gossip: il dibattito di Live Non è la d’Urso

Domenica sera, su Canale 5, Barbara d’Urso ospiterà Gabriel Garko. Quest’ultimo, dopo aver fatto coming out al Grande Fratello Vip ed aver raccontato la sua verità a Verissimo, si confronterà con 5 agguerrite sfere. Chi si ritroverà davanti? Barbara d’Urso non ha voluto svelare i nomi di coloro che si confronteranno con l’attore.

Ciò che è certo è che Garko ha diviso l’opinione pubblica. Da un lato, infatti, vi sono i fan che lo hanno sempre amato e sostenuto che continuano a farlo e che hanno apprezzato che abbia trovato il coraggio di dire la verità. Dall’altro, invece, vi sono i detrattori. Fra di essi c’è chi si chiede quanto abbia fruttato tutto questo business a Garko che, oltre a mentire pur di lavorare e far carriera, ora ha guadagnato anche sul suo racconto della verità regalando esclusive a vari programmi tv.

In studio si aprirà il dibattito, come già accaduto settimana scorsa, sui gossip finti e sulle “bugie” che i telespettatori si sono dovuti sorbire per anni e anni.

Live Non è la d’Urso ospiti 11 ottobre: da Franceska a Iconize

Spazio poi a FrancesKa Pepe, dopo l’uscita dal GF VIP 5, ma anche a Fabrizio Corona e soprattutto al confronto fra Francesca Cipriani e il Mago Otelma. Questi ultimi si ritroveranno insieme nel fatidico ascensore per confrontarsi dopo la denuncia di Otelma per quanto accaduto all’Isola Dei Famosi 2020.

Cosa accadrà? Di sicuro ne vedremo delle belle. La Cipriani e Otelma riusciranno a fare pace e a evitare di finire in tribunale?

Altri ospiti?

Barbara d’Urso ha chiamato per la puntata dell’11 ottobre anche Angela da Mondello. La siciliana, diventata famosa sui social questa estate per la frase “Non ce ne è Covid” racconterà tutta la verità sui suoi guai giudiziari.

C'è chi se l'è perfino tatuata! Angela di Mondello parte da Live #noneladurso per arrivare… ovunque! Il fenomeno diventato gioco, canzoni e filtri di Instagram! pic.twitter.com/UmjbGaZB5c — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) September 9, 2020

Per finire spazio a Iconize. L’ex di Tommaso Zorzi sarà in prima serata a Live Non è la d’Urso per raccontare la sua verità dopo essere stato accusato da Soleil Sorge di aver finto l’attacco omofobo ed essersi fatto un occhio nero con una busta di surgelati.

Live Non è la d’Urso promo: ecco il video