A Live Non è la d’Urso, fra gli ospiti dell’11 novembre 2019, vi saranno: Gabriel Garko, Simone Coccia e Stefania Pezzopane. Oltre a loro? Ebbene nella nuova puntata dello show di Barbara d’Urso tanti saranno i vip protagonisti della serata e altrettanti saranno i temi trattati. Cosa accadrà? Ecco alcune anticipazioni.

Live Non è la d’Urso ospiti: Garko e la coppia di innamorati composta da Pezzopane – Coccia

Cosa succederà a Live Non è la d’Urso? Ebbene in primis, come annunciato già da parecchio tempo, approderà in studio il bellissimo Gabriel Garko. Barbara d’Urso ha svelato la sua presenza durante Pomeriggio 5 per far sì che le fan potessero prenotarsi per poi poterlo finalmente conoscere ed abbracciarlo nel famoso ascensore dello show televisivo. A quanto pare la conduttrice chiacchiererà con Garko e poi lo invierà nell’ascensore dove l’attore potrà far felici due delle sue fan più sfegatate.

Spazio poi alla coppia di fidanzati composta da Simone Coccia e Stefania Pezzopane. I due si ritroveranno contro 5 cattivissime sfere. Cosa accadrà in studio? Quali saranno le accuse mosse contro i due innamorati? In fin dei conti, nonostante tutti i detrattori, la loro storia d’amore prosegue ormai da anni.

Live Non è la d’Urso ospiti: tutti gli altri protagonisti

Cosa accadrà ancora nella nuova puntata di Live Non è la d’Urso? In studio, dopo che nelle scorse settimane è stata ospite la madre, arriverà il figlio di Cicciolina per raccontare la sua verità. Si parlerà ancora del suo arresto e di cosa lo ha portato a finire dietro alle sbarre.

Spazio poi alla ragazza che chiede il test del DNA a Maradona per avere la prova certa di esserne l’ennesima figlia.

Si parlerà infine anche del caso delle suore incinta. La redazione del programma ha indagato sulla questione trovando materiale scottante.

Altro? Barbara d’Urso non ha voluto svelare di più. E’ chiaro, però, che come sempre, in trasmissione succederà di tutto. Tanti saranno gli ospiti che approderanno in studio sia per una chiacchierata con la conduttrice, sia per un confronto con altri amici e colleghi.