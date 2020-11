Gabriele Rossi, le gemelle Lecciso, l’ex di Guenda Goria e Wanna Marchi: ecco solo alcuni dei Vip che approderanno nello studio di Live Non è la d’Urso come ospiti della puntata del 1 novembre 2020. Cosa accadrà nella trasmissione in onda nella prima serata sull’ammiraglia Mediaset? Barbara d’Urso ha preparato numerosi dibattiti. Dopo un piccolo approfondimento sulla cronaca e l’attualità si passerà dunque al gossip e al costume. Ecco tutte le anticipazioni.

Live Non è la d’Urso ospiti: dopo Gabriel Garko arriva Gabriele Rossi

A Live Non è la d’Urso, domenica prossima, dopo il coming out di Gabriel Garko arriverà anche Gabriele Rossi. Di cosa parlerà il giovane attore? Rossi è stato uno dei fidanzati di Garko, ma è anche, a quanto pare, uno dei suoi più cari amici che, quando Garko ha deciso di raccontare a tutti la verità, l’ha sostenuto e supportato al meglio sui social, standogli vicino come solo un miglior amico può fare.

Barbara d’Urso, settimana dopo settimana, dopo quanto accaduto al GF Vip e a Verissimo, ha parlato con Gabriel Garko ed i suoi amici più stretti per comprendere meglio le ragioni che hanno portato il famosissimo attore a tacere la verità per moltissimi anni, ma anche a soffrire enormemente. Settimana scorsa, infatti, vi erano in studio Eva Grimaldi e la moglie, Imma Battaglia. Ora Gabriele Rossi. Il suo racconto potrà aggiungere gli ultimi tasselli del puzzle.

I dibattiti più infuocati di Live Non è la d’Urso

Spazio poi ad accesissimi dibattiti. In primis quello sul miliardario che ha chiesto all’ex showgirl ed influencer di restituirgli un sacco di soldi e regali. Si parlerà dunque di Sara Croce e del servizio andato in onda su Le Iene. Quali altri ospiti approderanno in studio per confrontarsi sul tema? Cosa emergerà?

Successivamente la discussione si aprirà sull’inchiesta riguardante i maghi e le truffe. A parlarne sarà in primis Wanna Marchi. Altro momento molto importante sarà quello che vedrà le gemelle Lecciso contro 5 agguerritissime sfere.

Per finire? Spazio all’intervista all’ex fidanzato di Geunda Goria, la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria che ha partecipato al Grande Fratello Vip 5 di Alfonso Signorini insieme a sua madre. Durante il suo percorso nella casa, senza che lei potesse saperne nulla, è emersa la sua storia con Telemaco, un uomo sposato che anni prima aveva conosciuto sua madre per la compravendita di una casa. Telemaco, durante la reclusione di Guenda, pare aver deciso di ritornare con quella che era l’ex moglie che ha diffuso la storia fra il marito e la Goria mandando una lettera a tutti i media e dichiarandosi innamorata del marito. Quella lettera pare aver riacceso una vecchia fiamma e ricongiunto una famiglia.

Nel mentre sono uscite altre news in merito agli uomini di Guenda Goria. Pare che un giovane trentaduenne abbia frequentato Guenda proprio durante la relazione o conoscenza con Telemaco.

Cos’altro emergerà dunque a Live? Quanti scheletri nell’armadio nasconde la figlia di Maria Teresa Ruta?