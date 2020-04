Live Non è la d’Urso oggi, 12 aprile 2020, non va in onda. Ecco svelato il motivo dell’assenza, nella prima serata di Canale 5, di Barbara d’Urso e del suo programma. La trasmissione dell’ammiraglia Mediaset si è presa una settimana di pausa, ma presto tornerà a tener compagnia ai telespettatori così come ha sempre fatto, anche nonostante le restrizioni imposte per via del Coronavirus.

Live Non è la d’Urso oggi non va in onda: il motivo dell’assenza

Oggi, 12 aprile 2020, domenica di Pasqua, salta il consueto appuntamento con Barbara d’Urso ed il suo Live Non è la d’Urso. La trasmissione però non si è ancora conclusa e continuerà a tener compagnia a tutti i telespettatori di Canale 5 già dalla prossima settimana. Insomma nessuna vacanza, nessun arrivederci alla prossima stagione televisiva. La conduttrice tornerà presto a tener compagnia ai suoi fan anche nella prima serata della domenica sera.

Come ogni anno, però, i programmi di Barbara d’Urso si fermano durante il periodo della Pasqua e si prendono un paio di giorni di ferie per poter ricaricare le batterie, riorganizzare i propri contenuti e tornare poi in video con più appeal di prima.

E’ successo anche in passato, come molti ricorderanno, che trasmissioni come Domenica Live si fermassero in occasione del giorno di Pasqua per poi riprendere la regolare messa in onda una volta finite le festività.

Cosa va in onda al posto di Live Non è la d’Urso?

Cosa va in onda pertanto al posto dello show di Barbara d’Urso? Ebbene i telespettatori dell’ammiraglia Mediaset possono trascorrere una prima serata in compagnia del film Il papa buono – Giovanni Ventitreesimo. La pellicola del 2003 è stata diretta da Ricky Tognazzi. Nel cast vi sono: Bob Hoskins, Carlo Cecchi, Roberto Citran, Fabrizio Vidale, Sergio Bini Bustric e Francesco Venditti.

Cosa va in onda sugli altri maggiori canali del digitale terrestre? A parte il consueto appuntamento con il programma di Fabio Fazio su Rai 2, sia su Rai che su Mediaset sono in programma numerosi film adatti a tutta la famiglia e capaci di intercettare i gusti di un target di pubblico molto ampio. Da Jesus, su Rai 1, a Emoji -Accendi le emozioni su Rai 3, dal Re dei Re su Rete 4 a Star Wars – Il risveglio della forza su Italia 1.

Assente, nella prima serata di La7, anche Massimo Giletti con la sua Non è l’Arena. Al suo posto il film drammatico War Horse.