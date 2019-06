Dopo il successo di ascolti delle ultime settimane, Live – Non è la D’Urso si allunga. Rispetto alle puntate previste inizialmente, il programma, trasmesso in diretta e in prima serata, continua la messa in onda per altre settimane.

Live – Non è la D’Urso si allunga: puntate extra per il programma di Canale 5

Puntate extra di Live – Non è la D’Urso, infatti, sono state “commissionate” da Mediaset; così, Canale 5 è pronta, ancora una volta, ad affidarsi al programma “di parola” del mercoledì sera.

Ben due, quindi, le serate in aggiunta in arrivo. Lo show condotto da Barbara D’Urso avrebbe dovuto concludersi in data 19 giugno 2019. Ora, però, si scopre che così non è e che l’appuntamento finale della prima edizione slitta di una quindicina di giorni.

Dalle parti del “Biscione”, infatti, la decisione sarebbe arrivata anche dopo gli ascolti – non bassi – registrati dalle più recenti interviste: per intenderci, quelle dedicate ai volti – chiave del “caso Mark Caltagirone” (Pamela Prati in primis).

Ma gli argomenti dei due appuntamenti conclusivi quali saranno? Temi, ancora una volta, legati alla vicenda Prati? Oppure la D’Urso e il suo team autoriale decideranno di “sperimentare” qualche novità? Magari anche in vista della prossima stagione tv?

Live – Non è la D’Urso, quante sono le puntate e quando va in onda l’ultima serata

In attesa di scoprirlo, al momento certo è che: Live – Non è la D’Urso si allunga ancora un po’, arrivando a sedici puntate; quota anche raggiunta a soli tre mesi dal debutto, avvenuto su Canale 5 lo scorso 13 marzo.

L’ultima puntata andrà, quindi, in onda il prossimo mercoledì 3 luglio 2019. Ma sarà o no l’ultima di sempre? Lo show tornerà in tv già dall’autunno? O lo rivedremo soltanto nella prossima primavera? Chissà.

News ufficiali arriveranno a breve, probabilmente dalla conferenza stampa di presentazione dei nuovi palinsesti tv 2019/2020 di Mediaset. C’è, però, chi già da ora mormora di un ritorno di Live in prime time. Magari in un’altra serata o almeno così si vocifera.