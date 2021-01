Tutto è pronto o quasi per la nuova puntata di Live Non è la d’Urso. Le anticipazioni sugli ospiti di stasera, domenica 24 gennaio 2021 ci annunciano la presenza nello studio di Barbara d’Urso dei figli di Walter Zenga, ma anche di Federico Fashion Style ovvero il parrucchiere delle Vip. Ecco cosa succederà e quali saranno i temi trattati dalla conduttrice nella nuova e lunga diretta della domenica sera su Canale 5.

Live Non è la d’Urso stasera, anticipazioni: fra attualità e cronaca

La puntata di Live Non è la d’Urso, come accade ogni domenica, si aprirà con diversi dibattiti legati a temi di attualità, cronaca, politica ed economia. Da mesi e mesi, ormai, Barbara d’Urso si dedica ad informare il suo pubblico sul Covid-19 e tutto ciò ne consegue grazie alla presenza in studio o in collegamento di diversi esperti.

Ancora una volta, dunque, si partirà proprio dal dibattito legato ai colori delle Regioni, dalla polemiche sulla Lombardia e quella sui vaccini.

Ampio spazio verrà dato alle notizie di cronaca. In studio arriverà Agostina Belli, nota ai telespettatori per essere una delle attrici più famose della commedia italiana. Nelle ultime interviste rilasciate alla stampa la Belli ha parlato della morte della madre e di una sua amica dicendo: “Mia madre uccisa con la sua amica, indagate sul mostro di Milano“. La donna, Adele Dossena, fu uccisa nel 1970 con sette coltellate all’interno della pensione che gestiva vicino alla Stazione Centrale. A parlare del delitto e a collegarlo a quello di altre uccisioni è stato, per ora, solo il criminologo, Carlo Posa insieme al suo team.

Gli ospiti di Barbara d’Urso: seconda parte ricca di gossip

Nella seconda parte gli argomenti trattati saranno sicuramente più leggeri e verrà dato ampio spazio al gossip. Barbara d’Urso si occuperà ancora una volta dell’affaire Zenga ospitando in studio i figli Jacopo e Nicolò. Nel pomeriggio, invece, a Domenica Live, intervisterà la prima moglie del famoso portiere ed oggi allenatore di fama internazionale.

Per finire spazio a Federico Fashion Style e a sua mamma. Insieme affronteranno cinque agguerritissime sfere. In una di queste vi sarà anche Antonella Mosetti?