Cosa ci dicono, per la nuova puntata di Live Non è la d’Urso, le anticipazioni sugli ospiti che saranno presenti nella prima serata del 28 febbraio 2021? Barbara d’Urso ha annunciato, nell’ultima puntata settimanale di Pomeriggio 5, la presenza di Maria Teresa Ruta per un confronto con Amedeo Goria, ma soprattutto per sottoporsi alla macchina della verità dell’Alabama. Cos’altro accadrà in serata? Le news.

Live non è la d’Urso: la prima parte dello show

La prima parte di Live Non è la d’Urso sarà dedicata, come ormai avviene ogni settimana, al dibattito su cronaca, politica e attualità.

Si parlerà delle novità in merito alle norme per il contenimento della pandemia. Le restrizioni si sono inasprite un po’ in tutta Italia a causa dell’aumento dei contagi. In certe zone si registrano diverse varianti, alcune anche sconosciute.

Si aprirà il debutto sulle ultime novità in merito alle nuove regole e sul DPCM al vaglio del Governo che durerà fin dopo Pasqua.

Gli ospiti di Barbara d’Urso: tutti i concorrenti del GF VIP

Barbara d’Urso ha preparato una puntata davvero ricca di ospiti. Molti dei quali saranno amati e discussi protagonisti del GF VIP 5 di Alfonso Signorini.

In primis tornerà in studio Walter Zenga per parlare dell’incontro con Andrea Zenga e Nicolò, i due figli. Dopo il reality, infatti, viste le tante promesse fatte, l’ex portiere di calcio, ora allenatore, ha incontrato l’ex concorrente del GF VIP ed il fratello lontano dalle telecamere per tentare di ricucire i rapporti e tener la famiglia unita.

I tre uomini si sono visti dunque senza telecamere, senza Alfonso Signorini e Barbara d’Urso. Lontano da tutto e tutti hanno potuto guardarsi davvero negli occhi e parlarsi senza filtri o inibizioni.

Successivamente approderà in studio anche Giulia Salemi. La giovane, che nella casa si è legata sentimentalmente a Pierpaolo, dovrà scontrarsi con 5 agguerritissime sfere.

Come se non bastasse farà ritorno anche Maria Teresa Ruta. La conduttrice e giornalista sportiva si confronterà con l’ex marito Amedeo Goria. Per la prima volta i due si ritroveranno faccia a faccia. Maria Teresa ha infatti ammesso di non aver rivisto Goria dopo l’uscita dal GF VIP per portare rispetto a Roberto, suo attuale compagno.

Finito il confronto, però, le cose non saranno termineranno lì per la Ruta. L’ex gieffina si ritroverà a dover affrontare la temutissima macchina della verità dell’Alabama. Per quale motivo? Barbara d’Urso ha deciso di voler scoprire una volta per tutte la verità sui flirt della Ruta e sugli ex fidanzati. Cosa è accaduto dunque con Baccini e con il Principe Alberto? Cosa è successo fra lei, Delon e Alba Parietti?