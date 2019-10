“Per colpa di Adriano Panzironi ho rischiato di morire“. E’ questo il contenuto dell’intervista mandata in onda a Live – Non è la D’Urso, nella puntata di stasera, domenica 6 ottobre 2019. In studio, tra gli ospiti, c’è anche lo stesso Panzironi, che minaccia di denunciare la persona intervistata nel programma di Canale 5. Ecco il video Mediaset con la testimonianza di Barbara, un ex seguace di “Life 120”.