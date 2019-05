L’Ispettore Coliandro torna in tv! Ebbene si, l’amatissimo investigatore torna in replica su Rai Premium con tutti gli episodi della settima stagione. Ecco la data di messa in onda.

Ispettore Coliandro 7 repliche su Rai Premium

Da venerdì 31 maggio 2019 alle ore 21.20 Rai Premium è pronta a trasmettere le repliche de L’Ispettore Coliandro 7, l’ultima stagione dell’investigatore schivo e solitario interpretato con grandissimo successo da Giampaolo Morelli.

Dopo la messa in onda in prima serata su Raidue nel 2018, Rai Premium manda in onda in prima sette le ultime quattro indagini di Coliandro per la gioia dei telespettatori. Si tratta di quattro puntate che sembrano come quattro film con indiscusso protagonista l’investigatore Coliandro in servizio presso la Questura di Bologna.

Nonostante il suo carattere schivo e stralunato, Coliandro riesce sempre a risolvere i casi incastrando gli assassini, ma finendo sempre per mettersi nei guai. Durante le ultime puntate della settima stagione, infatti, Coliandro si troverà a lavorare a stretto contatto con uomo della mafia giapponese. Non solo, l’ispettore si troverà a proteggere una giovane dottoranda giapponese cacciandosi così in nuovi divertenti guai!

L’Ispettore Coliandro 8 si farà?

Dopo la conclusione della settima stagione de L’Ispettore Coliandro, il pubblico si domanda se ci sarà o meno un’ottava stagione. A rispondere alla tantissime domande e richieste dei fan ci ha pensato Giampaolo Morelli con un lungo post pubblicato sui social. “In tanti me lo chiedete ma io sinceramente non lo so se quest’avventura continuerà” ha scritto Morelli, che ci ha tenuto a sottolineare quanto sia stato bello interpretare sul piccolo schermo questo personaggio:

In ogni caso è stato meraviglioso aver potuto dare voce e corpo e anima a un personaggio così unico, che sono certo resterà per sempre nei cuori di tanti. È stato un privilegio che mi ha concesso questa vita. E quindi innanzitutto grazie alla produzione VelaFilm e alla Rai per aver creduto in noi.

Parole che lasciano intendere un possibile NON rinnovo della serie, ma non è dato sapere se Rai2 confermerà o meno una nuova stagione. Del resto, va detto, che gli ascolti sono stati importanti e quindi perchè non continuare?