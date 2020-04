C’era e continua ad esserci grande attesa per L’Ispettore Coliandro 8, la fiction Rai con protagonista Giampaolo Morelli. Le riprese erano già iniziate, ma il set di Bologna è stato poi chiuso per colpa del Covid-19. Perfino l’invincibile Coliandro nulla ha potuto contro il Coronavirus. L’Ispettore più maldestro del piccolo schermo si è dovuto chiudere in casa. Coliandro non avrà sicuro vita facile. Perché? Non è detto che, quando ripartiranno le riprese, sarà semplice tornare a mettere in scena baci e risse.

L’Ispettore Coliandro 8: lo stato dell’arte

I Manetti Bros lo avevano annunciato già a suo tempo. L’ottava stagione de L’Ispettore Coliandro, si sarebbe fatta, ma i tempi sarebbero stati lunghi. Una profezia? No. Quando avevano fatto questo annuncio i Manetti Bros avevano pensato ai loro mille impegni, non potevano precedere il Covid-19 e il lockdown. Prima di riprendere in mano la fiction con Morelli si dovevano dedicare, piuttosto, ad altro, o meglio all’importante progetto riguardante il film su Diabolik.

I fan della fiction nata dalla penna di Lucarelli stanno attendendo da un anno di poter scoprire qualcosa sulle nuove puntata della serie tv oltre che di poterla vedere. A consolarli era stata la news riguardante l’inizio delle riprese, ma, così come è successo per molte fiction Rai, il lavoro sul set si è dovuto sospendere a causa del Coronavirus.

A che punto erano le riprese? Sfortunatamente solo all’inizio. Gli stessi fratelli Manetti hanno svelato, in una intervista rilasciata a Il Resto del Carlino, che in questo periodo sarebbero dovuti essere nel pieno della seconda settimane di riprese della prima delle quattro puntate previste. Si attende dunque con ansia la fatidica fase 2 e il via libera a tornare sul set. Come? E’ chiaro che con una fiction così amata in lavorazione non si può rimanere con le mani in mano. Per questo motivo i Manetti Bros stanno cercando comunque di capire come potranno riprendere a lavorare e stanno già studiando possibili soluzioni per le regole sanitarie che dovranno seguire.

Insomma per dirla tutta Coliandro avrà problemi a finire in una delle mille scazzottate o risse di cui diventa protagonista suo malgrado, ma avrà anche problemi a conquistare le mille bellissime donne che cadono sempre ai suoi piedi. Perché? Semplice. Ci si sta interrogando sulla possibilità di far avvicinare attori e attrici per i vari baci, ma anche per le risse. Insomma più calci e meno baci ma soprattutto meno menti in cui gli attori saranno corpo a corpo.

L’Ispettore Coliandro 8: cosa sappiamo sulla nuova serie?

Le informazioni che abbiamo in mano sono ancora molto frammentarie. Giampaolo Morelli è stato ovviamente riconfermato. Attualmente si trova a casa con la sua famiglia, ma presto si ritrasferirà a Bologna. Ebbene sì la città felsinea continuerà a far da sfondo alle imprese di Coliandro.

Le nuove puntate invece saranno 4.

Altre news? Si è appreso che la regia sarà condivisa con Milena Cucuzza, aiuto regista dei Manetti Bros.