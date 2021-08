Cosa volete sapere su L’Ispettore Coliandro 8? Cast, trama, quando va in tv? Ecco le risposte a tutte le vostre curiosità grazie alle succulenti anticipazioni sulla serie tv di Rai 2 con protagonista Giampaolo Morelli. A distanza di 3 anni dall’ultima stagione, infatti, pare proprio che l’amatissima fiction sia pronta a tornare presto in onda. Contenti?

L’Ispettore Coliandro 8 cast: tutte le news sui vari protagonisti

Chi farà parte del cast de L’Ispettore Coliandro 8? A distanza di tre anni dalla messa in onda su Rai 2 degli ultimi episodi ritroveremo il personaggio creato da Carlo Lucarelli ed interpretato da Giampaolo Morelli. In fin dei conti non ci sarebbe Coliandro senza Morelli. Chi sarà al suo fianco?

Nel cast della serie tv di Rai 2 vi saranno:

Veronika Logan nei panni del sostituto procuratore Longhi

nei panni del sostituto procuratore Longhi Paolo Sassanelli per il ruolo dell’ Ispettore Gamberini

Ispettore Gamberini Alessandro Rossi: Commissario De Zan

Massimiliano Bruno: Ispettore Borromini

Caterina Silva: Ispettore Bertaccini

Luisella Notari: Vicedirigente Paffoni

Benedetta Cimatti nei panni del Sovrintendente Buffarini.

Non si hanno notizie sulla presenza di Giuseppe Soleri, interprete di Gargiulo che pare essersi dedicato completamente al ruolo di produttore di cinema e tv.

Quali bellissime invece avranno l’onere e l’onore di diventare le Coliandro Girls? Fra le varie protagoniste di ogni puntata vi saranno:

Sabrina Impacciatore che interpreterà Thea,

che interpreterà Thea, Chiara Martegiani,

Nicoletta Romanoff

Elena Sotgiu

Confermati, alla regia, i Manetti Bros.

Coliandro 8 trama delle nuove puntate: cosa accadrà?

Cosa accadrà ne L’Ispettore Coliandro 8? Quale è la trama delle nuove puntate? Intanto precisiamo che la fiction di Rai 2 terrà compagnia ai telespettatori per 4 entusiasmanti prime serate. Coliandro, come al suo solito, verrà attirato in alcuni guai dai suoi colleghi ed amici e dovrà risolvere casi complicati per aiutarli.

In ogni situazione incontrerà una donna diversa che lo affascinerà talmente tanto da portarlo a credere che possa essere quella giusta. Peccato, però, che ogni volta si ritroverà con un pugno di mosche in mano. Il motivo? Ciascuna di loro lo lascerà dandogli così la possibilità di iniziare una nuova conoscenza poco dopo, conoscenza, però, destinata comunque a naufragare nel peggiore dei modi.

I titoli delle 4 puntate saranno:

Intrigo maltese

Kabir Bedi

Il tesoro nascosto

Il fantasma.

In Intrigo maltese, Coliandro si ritroverà coinvolto nelle indagini di Thea Zahra interpretata da Sabrina Impacciatore. Grazie alla reporter maltese indagherà dunque su un traffico internazionale.

Nel secondo episodio Coliandro si ritroverà ad aiutare Jamila, una spia sotto copertura dei servizi segreti francesi, per sventare un pericoloso traffico di droga.

Nel terzo e penultimo episodio, invece, l’amato Ispettore pasticcione indagherà insieme alla sorella di un noto gallerista vittima di regolamento di conti sul traffico di opere d’arte.

Nel quarto ed ultimo di stagione, infine, Coliandro dovrà sventare un piano ordito appositamente per uccidere il suo superiore De Zan. Ci riuscirà?

Ispettore Coliandro 8 quando in tv: svelate le date di messa in onda

Salvo cambiamenti dell’ultima ora L’Ispettore Coliandro 8 quando andrà in tv? I palinsesto di Rai 2 ne annuncia la presenza in prima serata a partire dal 15 settembre 2021. I fan di Morelli avranno dunque un lieto rientro dalle vacanze.

Considerando le quattro prime serate, salvo spostamenti dell’ultimo minuto, la serie terrà compagnia ai telespettatori fino ai primi di ottobre 2021.