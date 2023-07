Nell’estate 2023 i thriller vanno forte e riempiono i palinsesti televisivi italiani. Su Rai Due, a partire da Venerdì 7 Luglio, sbarca la miniserie francese L’isola delle 30 bare che, fra intrighi, omicidi e misteri, promette di tenere incollato allo schermo un gran numero di telespettatori. Di seguito vi diciamo trama, cast e quando va in onda.

L’isola delle 30 bare: la trama e il cast

La dottoressa Christine vive tranquillamente con il marito Raphael fino al giorno in cui, sul suo smartphone, riceve un video a dir poco raccapricciante. Si tratta delle immagini del suo parto a Sarek, l’isola nella quale è cresciuta e che ha abbandonato molto presto. Con dolore ed orrore, la donna scopre che il suo bambino, che credeva nato morto, è stato invece assassinato dall’ostetrica. Come immaginabile, per lei inizia un tormento interiore che non le dà tregua. Intenzionata a scoprire chi ha voluto uccidere suo figlio e perché, contro il parere del marito Christine decide di tornare sull’isola. Mentre indaga, intorno a lei le persone iniziano a morire misteriosamente l’una dopo l’altra. Sembra che l’arrivo della dottoressa stia portando all’avversarsi della temuta profezia delle 30 bare.

Per quanto riguarda il cast, nel ruolo della protagonista troviamo Virginie Ledoyen, affiancata da Charles Berling, Stanley Weber, Dominique Pinon, Jean-François Stévenin e Marilyne Canto, tutti nomi e volti molto conosciuti Oltralpe.

Curiosità sulla miniserie

La miniserie L’isola delle 30 bare è la moderna trasposizione televisiva dell’omonimo romanzo di Maurice Leblanc, l’autore della saga di Arsenio Lupen. Dalla stessa opera era già stato tratto uno sceneggiato nel 1979.

Le vicende narrate si svolgono nell’isola di Sarek, un luogo di pura fantasia sebbene esista una regione montuosa svedese così chiamata. La location reale in cui si sono svolte le riprese della fiction è l’isola di Ouessant (Ushant in inglese) situata al largo della costa occidentale della Bretagna, in Francia. Uno dei punti di forza de L’isola delle 30 bare è costituito proprio dal paesaggio spettacolare e selvaggio, che una eccellente fotografia rende con toni cupi ed inquietanti.

Dove e quando vederlo

L’appuntamento con L’isola delle 30 bare è su Rai Due a partire da Venerdì 7 Luglio in prima serata (inizio ore 21.20 circa). La serie si compone di 6 episodi che verranno trasmessi in tre serate.