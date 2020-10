Molte novità per quel che riguarda il reality l’Isola dei Famosi che vedrebbe al timone una nuova conduttrice e una nuova location. Il reality più duro dello Stivale, sulla sopravvivenza e le privazioni, potrebbe approdare sui nostri schermi nella primavera del 2021 con al timone non più Alessia Marcuzzi.

Isola dei famosi 2021: al timone Ilary Blasi ma naturalmente si attende la conferma da Mediaset

E’ da diversi mesi che il nome di Lady Totti circola nei corridoi Mediaset, come probabile conduttrice dell’Isola dei Famosi, format prodotto da Magnolia che per un paio di anni si è fermato. Dopo l’addio di Alessia Marcuzzi che nel frattempo è impegnata alla conduzione di un altro reality, Temptation Island, potrebbe approdare al timone dell’Isola dei Famosi, Ilary Blasi che ha lasciato ormai da un biennio la conduzione del Grande Fratello Vip.

L’Isola dei Famosi torna a gennaio 2021: è ufficiale

E’ ufficiale, l’isola dei Famosi torna nel 2021. Ad annunciarla proprio Mediaset durante la presentazione del palinsesti ma la messa in onda è ancora da decidere. È probabile che non verrà trasmessa a gennaio/febbraio come di consueto ma slitti in primavera. Ma se c’è già l’ufficialità del ritorno nei palinsesti del reality sulla sopravvivenza – arrivato alla 15esima edizione – non c’è ancora una conferma ufficiale sulla conduttrice che potrebbe essere Ilary Blasi.

l’Isola dei Famosi torna nel 2021 con una nuova location

Ma la nuova conduttrice non sarebbe l’unica novità in serbo per il reality: ci sarà un cambio location. Non più un’ isola dell’Honduras ma una all’interno del territorio europeo. Quindi i naufraghi non saranno costretti ad andare dall’altra parte del mondo per partecipare al reality ma la produzione è orientata nella scelta di un’isola in Europa. Più precisamente in una meravigliosa isoletta disabitata delle Azzorre o della Canarie.

Coronavirus: la scelta della produzione di non andare tanto lontano per non rischiare troppo

Questa succulenta notizia è stata lanciata dal settimanale NuovoTv e il motivo di questa scelta è forse da ricercare per le problematiche legate al coronavirus. In effetti, portare una squadra di lavoro composta da centinaia di persone in un paese come l’Honduras risulterebbe troppo macchinoso, oltre che rischioso tra voli interminabili, controlli e vari scambi.

Isola dei Famosi, le vecchie location delle edizioni precedenti

Sicuramente la nuova edizione dell’Isola dei Famosi si preannuncia già un successo strepitoso. I telespettatori più aficionados che ne sono digiuni da quasi due anni, accoglieranno con grande gioia sia il ritorno del reality della sopravvivenza, sia la nuova conduttrice.Ma quali sono state le location dell’Isola dei Famosi nel passato? Le prime tre edizioni il reality di sopravvivenza si è svolto a Samanà, nella Repubblica Domenicana.

In seguito dalla quarta alla quattordicesima edizione ci si è sposati nelle spiagge di Cayo Cochinos in Honduras – esclusa la settima che si è tenuta a Corn Island in Nicaragua. Non ci resta che attendere notizie ufficiali su cast e il gioco è fatto…