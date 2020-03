Maurizio Costanzo, doveva ripartire con il “Maurizio Costanzo Show”, il papà di tutti i talk show italiani e invece a causa del covid -19 non sarà più possibile. Il popolare giornalista ha cambiato idea, perché a suo dire in 38 anni di trasmissione ha sempre avuto il pubblico in sala con più 4.500 puntate del “Costanzo Show”. Piuttosto che rinunciare al pubblico, rinuncia allo show, almeno fino a quando la situazione non si normalizza.

Maurizio Costanzo riparte da L’Intervista

Quindi, il giornalista riparte dal un altro suo programma campione di ascolti, dove il pubblico non è contemplato: L’Intervista.

Le interviste one-to-one del conduttore prevedono un incontro face to face con l’ospite invitato. Dalle pagine di TV Sorrisi e Canzoni il popolare giornalista si racconta affermando: “Siamo partiti con il principe Emanuele Filiberto di Savoia ed Elena Santarelli. Un’intervista molto commovente, dove lei parla della sua battaglia per il figlio malato di tumore. Una battaglia per ora vinta, per fortuna”.

Poi ci sarà una pausa dovuta anch’essa alla situazione creata da questa terribile pandemia e si riprenderà più avanti.

Quali sono gli ospiti che vorrebbe intervistare Costanzo?

Dopo il Principe Emanuele ed Elena Santarelli, ci sono anche altri illustri nomi che il giornalista vorrebbe incontrare. Ve ne facciamo qualcuno:

Christian De Sica

Amadeus,

Vittorio Sgarbi,

Sophia Loren.

Tutti nomi importanti del nostro cinema e della televisione italiana per l’Intervista di Costanzo

Per quanto riguarda la Tv sarà interessante ascoltare Amadeus, recentemente al timone della 70 esima edizione del Festival di Sanremo. Il giornalista saprà entrare in punta di piedi in quelle che sono state le difficoltà di Amadeus, con tutte le polemiche prima che iniziasse il Festival e le accuse di sessismo.

In verità Costanzo, si è sempre dimostrato a favore del conduttore e aveva ribadito più volte di lasciarlo lavorare in pace! E poi che dire di due grandi attori come De Sica, figlio d’arte e la nostra amatissima Sophia Loren? Senza dubbio sarà anche molto interessante l’intervista al critico d’arte Vittorio Sgarbi, che recentemente è stato denunciato dai medici in merito all’emergenza coronavirus.