Vittorio Sgarbi ci ha abituato alle sue intemperanze e ai suoi modi perentori, ma lunedì 9 marzo ha fatto delle gravi dichiarazioni- attraverso i suoi canali social- sulla diffusione e la NON pericolosità del covid -19- tanto che sarà denunciato dal “Patto Trasversale della Scienza” per le sue dichiarazioni recenti in merito alla malattia.

Sgarbi con un video su Facebook minimizza i gravi danni del corona virus beffando scienziati e politici

Nel video – rimarca il Pts – Sgarbi ha manifestato dubbi sulla pericolosità del virus e sulle modalità di diffusione del contagio, diffuso notizie false rispetto alla prevenzione e ridicolizzato le misure di contenimento adottate dal Governo.

Il M5S denuncia Sgarbi: “Venga indagato per istigazione a delinquere”

Sgarbi nel video aveva minimizzato i rischi del covid -19 e oltretutto aveva insultato e sbeffeggiato i virologi che in questi giorni si stanno battendo come non mai per farci capire la pericolosità della malattia e l’importanza di restare in casa per proteggerci da eventuali contagi.

“Chi ca*** è Burioni?. Chi ca*** è Pregliasco?”, sbotta Sgarbi riferendosi ai due virologi. “I santoni”, ironizza nel video e afferma con assoluta certezza che questa è una influenza a tutti gli effetti e il tasso di mortalità è proprio bassissimo.

Sgarbi rincara la dose dicendo: “Non è la Peste, non si muore e tra l’altro con l’arrivo della bella stagione il virus morirà. A 25° il virus muore”.

Gabriele Lenzi del M5S denuncia Vittorio Sgarbi

Sgarbi istiga a delinquere. “Spero che al più presto venga perseguito per istigazione a delinquere dalle autorità competenti”. E’ quanto afferma il senatore Gabriele Lanzi (M5S) commentando la polemica avviata dal critico d’arte sui propri Social.

“Istigare a commettere un reato, come quello di non rispettare il divieto agli spostamenti, va perseguito secondo l’Art. 414 del Cod. Penale – e aggiunge- Oltre questo ha pensato bene di dispensare insulti a Specialisti ed esperti come Burioni e Pregliasco e parole di presa in giro anche verso il Capo dello Stato. Ne abbiamo abbastanza di questo personaggio. Che paghi per le sue parole”.

Insomma, la pandemia ha fatto perdere la testa a più di un personaggio.

Intanto, Roberto Burioni, medico e docente che in questi mesi si è battuto per allertare l’opinione pubblica per l’estrema contagiosità del covid- 19, con l’avvocato Corrado Canafoglia provvederanno a denunciare il Critico d’Arte. Nelle prossime ore verranno resi noti i dettagli della denuncia.