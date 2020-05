L’Intervista di Maurizio Costanzo torna in seconda serata su Canale 5 con un nuovo ciclo di puntate. Dopo lo stop forzato per via dell’emergenza sanitaria Coronavirus, il giornalista e conduttore televisivo è pronto a tornare in onda con nuove imperdibili interviste. Ecco la data di inizio e il primo ospite.

L’Intervista di Maurizio Costanzo torna in tv: ecco quando

Al via da giovedì 21 maggio alle ore 23.25 la nuova edizione de “L’Intervista di Maurizio Costanzo“, il one man show che vede il giornalista incontrare grandi nomi dello spettacolo italiano. Un ritorno molto atteso dal pubblico che, nelle precedenti puntate, ha avuto modo di scoprire e conoscere qualcosa di più di personaggi come Elena Santarelli ed Enrico Brignano.

Dopo lo stop forzato per via del Coronavirus, è stato proprio il giornalista ad annunciare il suo ritorno con le nuove puntate de L’Intervista che inizieranno, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, con un ospite molto amato. Si tratta di Ambra Angiolini, la ex ragazza prodigio di “Non è la Rai” oggi attrice di teatro e di cinema. La Angiolini è pronta a raccontarsi a cuore aperto tra vita privata e professionale.

L’Intervista di stasera, giovedì 21 maggio: Ambra Angiolini

La prima puntata del nuovo ciclo de “L’Intervista di Maurizio Costanzo” parte con Ambra Angiolini. La nuova edizione, stando a quanto rivelato dal giornalista romano, dovrebbe essere composta da 4-5 puntate come ha precisato lo stesso Costanzo: “io cerco di andare in onda comunque, proprio perché penso che la gente ti sia grata se l’intrattieni in qualche modo in un periodo come questo“.

Oltre a L’Intervista su Canale 5, Costanzo è impegnato anche in Rai con il programma “Storia di un’italiana” in compagnia dello storico Umberto Broccoli che ha presentato così: “Manderemo in onda del materiale dal preziosissimo scrigno delle Teche Rai e poi lo commenteremo io e Broccoli. Vedremo dai varietà, ai sceneggiati, ai documenti giornalistici, insomma un po’ di tutto“.

L’appuntamento con L’intervista è da giovedì 21 maggio 2020 in seconda serata su Canale 5.