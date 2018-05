L’Intervista di Maurizio Costanzo dal 17 maggio su Canale 5

Nuovo ciclo di puntate de L’Intervista di Maurizio Costanzo, il one-man talk ritorna dal 17 maggio in seconda serata su Canale 5

Reduce dal grandissimo successo del Maurizio Costanzo Show, Maurizio Costanzo torna su Canale 5 con la quinta edizione de “L’intervista“. Il giornalista e conduttore televisivo riporta così in tv il seguitissimo talk show che ha visto grandi nomi dello spettacolo raccontarsi a cuore aperto durante le precedenti edizioni.

L’Intervista di Costanzo: quando inizia

Da giovedì 17 maggio 2018 andrà in onda in seconda serata, sempre su Canale 5, una nuova edizione de L’Intervista di Costanzo. Il popolare one-man talk show vedrà l’instancabile conduttore e giornalista ospitare nel suo salotto grandi nomi e personaggi del mondo dello spettacolo (e non solo).

Per la quinta edizione sono previsti quattro appuntamenti: da giovedì 17 maggio a giovedì 7 giugno sempre in seconda serata su Canale 5. Dopo il talk show Costanzo si prenderà un meritato periodo di vacanza per poi ritornare in video a settembre con un nuovo ciclo de L’Intervista e poi del Maurizio Costanzo Show.

Tra gli obiettivi di questa quinta edizione del talk il giornalista ha puntato in alto rincorrendo due grandi stelle del panorama artistico internazionale. Si tratta di Amanda Lear e Romina Power. Chissà che una delle due non abbia accettato l’invito del bravissimo giornalista.

L’Intervista di Costanzo: i precedenti

L’Intervista di Costanzo è un talk show condotto da Maurizio Costanzo e prodotto dalla Fascino PGT di Maria De Filippi. Il programma, liberamente ispirato ad un format spagnolo, è strutturato in questo modo.

Durante ogni puntata il conduttore intervista un grande personaggio che ripercorre la sua vita, artistica e privata, con l’ausilio di video, foto e parole che riportano alla memoria momenti di gioia, ma anche di commozione e difficoltà.

Sarà l’ospite in studio a decidere se raccontarli o meno, visto che tramite un pulsante ha la possibilità di interrompere il flusso dei ricordi, evitando così di affrontare certi argomenti.

Dal suo debutto nel 2016 ad oggi sono state trasmesse ben cinque edizioni de L’Intervista con l’avvicendarsi di grandi ospiti.

Da Giorgio Napolitano a Enrico Mentana, da Maria De Filippi a Francesco Totti. E ancora Mara Venier, Silvio Berlusconi, Pippo Baudo, Antonella Clerici e tanti altri.

L’appuntamento con la nuova edizione de L’intervista di Costanzo è per giovedì 17 maggio 2018 in seconda serata su Canale 5

