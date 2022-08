Lino Guanciale attore amatissimo dal pubblico già dal 3 ottobre tornerà sugli schermi di Rai1 come protagonista della fiction tv “Sopravvissuti” ma non solo! Tra il 2022 e il 2023 Guanciale sarà protagonista della seconda stagione de “Il Commissario Ricciardi” e della terza stagione de “La Porta Rossa”. Insomma un periodo d’oro per l’attore di Avezzano che anche in estate è in video con le repliche della fiction del 2015, “La Dama Velata” con Miriam Leone.

Lino Guanciale torna su Rai1 con la fiction “Sopravvissuti” dal 3 ottobre 2022

Lino Guanciale è molto legato alla fiction “Sopravvissuti” e dalle pagine di Sorrisi spiega anche il perché:

«Per tanti motivi. È stata ideata da un gruppo di giovani sceneggiatori italiani, ed è una coproduzione che vede la Rai capofila di una alleanza con altre grandi reti pubbliche europee: quella tedesca e quella francese. E io, da europeista convinto, non potevo che apprezzare questo aspetto. Il risultato è competitivo con progetti simili per genere (mystery, thriller psicologico) che si trovano sulle piattaforme. Abbiamo recitato in italiano, francese, inglese e in parte in tedesco e spagnolo. Il racconto è così forte che se si entra poi è difficile uscirne».

In Sopravvissuti Lino Guanciale presta il volto a Luca Giuliani, il comandante di una barca a vela di ultima generazione che viene trovato dopo un anno alla deriva con altri naufraghi. Insomma, una sorta di Robinson Crusoe che, salpato da Genova con la barca a vela l’Arianna, per una traversata con lo scopo di raccogliere fondi per beneficenza, invece naufraga.

A bordo ci sono 12 persone: Luca Giuliani ovvero Lino Guanciale è il comandante. Dopo pochi giorni la barca incappa in una “tempesta perfetta” e scompare dai radar. Verrà ritrovato il relitto un anno dopo, al largo delle coste venezuelane, con sei persone dell’equipaggio ancora vive. Ma le altre dove sono finite?

Nel cast della serie tv oltre a Guanciale ci sono:

Barbora Bobulova,

Pia Lanciotti,

Alessio Vassallo,

Fausto Sciarappa,

Vincenzo Ferrera,

Stéfi Celma,

Florian Fitz.

La serie, in onda dal 3 ottobre su Rai1 per sei serate, è una coproduzione Rai Fiction, Rodeo Drive, France Télévisions, Cinétévé, ZDFneo . La serie tv è stata girata tra l’autunno 2020 e il maggio 2021, tra Genova e Roma. Mentre in studio, sono state realizzate le impressionanti sequenze della tempesta. La regia è affidata a Carmine Elia.

Lino Guanciale: Il Commissario Ricciardi – seconda stagione e La Porta Rossa – terza stagione

Ma Guanciale nella prossima stagione tv vestirà non solo i panni di un naufrago in “Sopravvissuti”, ma sarà anche il protagonista di altre due fiction, molto amate dal pubblico della Rai. Il Commissario Ricciardi giunto alla seconda stagione per la regia di Gianpaolo Tescari, tratta dalle opere di Maurizio de Giovanni nella Napoli degli anni Trenta e La Porta Rossa che invece è alla terza stagione. Con Gabriella Pession, e Valentina Romani. Un groviglio che sullo sfondo di Trieste si riarticola ancora una volta per giungere davanti a quella Porta Rossa.

Insomma, il bell’attore che ultimamente è diventato anche papà del piccolo Pietro, sarà non solo un naufrago ma anche, un commissario che vede i fantasmi (“Ricciardi”) e un commissario che è lui stesso un fantasma (“La porta rossa”). Nuovi intrecci e nuovi misteri ci aspettano su Rai1 in compagnia di Lino Guanciale e con tutte le fiction che lo vedranno protagonista.