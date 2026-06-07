Lino Guanciale ha conquistato un Premio Speciale ai Nastri d’Argento Grandi Serie 2026 per essere stato il protagonista di ben 4 titoli. L’attore ha infatti recitato nell’ultimo anno in serie come ‘Il Commissario Ricciardi’, ‘L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro‘, ‘Le libere donne’ e nel film ‘Scuola di seduzione’ di Carlo Verdone. Scopriamo insieme cosa ci ha rivelato Lino Guanciale in questa video intervista ai microfoni di SuperguidaTv su ‘Il Commissario Ricciardi 4’ e i suoi impegni a teatro e al cinema.

Intervista a Lino Guanciale, vincitore del Premio Speciale ai Nastri d’Argento Grandi Serie 2026

Lino Guanciale mattatore dei Nastri d’Argento 2026 con 4 titoli. Come è stato interpretare questi ruoli?

“È stato un insieme di viaggi molto diversi e molto importanti da fare. Se penso a quanta distanza c’è tra Ricciardi, l’Invisibile, Le Libere Donne dove in questi ultimi due interpreto personaggi realmente esistiti, è come aver preso una navicella spaziale per personaggi distantissimi l’uno dall’altro. Per un attore credo sia la fortuna più grande poter fare cose diverse. Se ci metto anche ‘Scuola di seduzione’ è un altro universo ancora, un’altra galassia”.

Qualche mese fa lei ha parlato di un ritorno de ‘Il Commissario Ricciardi 4’. A che punto siamo, si è trovata una data per iniziare a girare?

“Si è trovata una data. Lo faremo presto, entreremo come si dice ‘in allestimento’ tra qualche mese. L’unica cosa da fare era far quadrare i tempi della scrittura con le disponibilità di noi attori e della produzione, ma ci stiamo lavorando affinché ritorni il prima possibile”.

Lei è impegnato anche a teatro e ora al cinema con ‘L’amore e altre pessime idee’.

“Tantissime cose! Posso consigliare al pubblico di non perdersele perché sono tante proposte diverse che ci tengo a fare agli spettatori e alle spettatrici. Il gusto, credo nel seguire un attore e un’attrice, sta anche in questo nel vederlo in tanti contesti diversi. La garanzia è quella, ce ne è un po’ per tutti”.