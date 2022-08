Un nuovo “nonno Libero” è in arrivo per il celebre attore pugliese Lino Banfi. Da molti anni l’affezionatissimo pubblico della fiction “Un Medico in Famiglia” chiede a gran voce il ritorno delle avventure di “nonno Libero” e della sua famiglia. Sui social sono tantissimi i post dedicati a una delle serie tv più amate di sempre. “Un medico in famiglia” e nonno Libero torneranno in tv? A questa domanda Lino Banfi ha risposto attraverso le pagine del settimanale Gente. Ecco cosa ha rivelato l’attore pugliese.

Lino Banfi sul ritorno in tv di “Un Medico in Famiglia”:

Con dieci stagioni alle spalle, personaggi iconici amatissimi e milioni di telespettatori incollati ai teleschermi, “Un Medico in Famiglia” è una delle serie più amate dagli italiani. L’affetto del pubblico è rimasto immutato negli anni, nonostante ne siano siano trascorsi ben sei dall’ultima stagione andata in onda. Nelle ultime settimane la storica fiction Rai è tornata in tendenza su Twitter perché sono diventati virali alcuni video con le scene della serie tv.

Alla domanda sul possibile ritorno di nonno Libero in tv? Lino banfi ha risposto: «Nonno Libero no, ma un personaggio simile a nonno Libero stiamo finendo di scriverlo» – con queste parole l’attore pugliese spegne ogni speranza sul ritorno in tv della fiction “Un Medico In Famiglia”.

Un nuovo “Nonno” da interpretare per Lino Banfi?

Il nuovo progetto a cui fa riferimento Lino Banfi è ancora top secret, l’attore infatti non ha aggiunto altro. D’altronde, come ci ha insegnato proprio grazie al personaggio di “nonno Libero”, “una parola è troppa e due sono poche”.

Banfi tornerebbe sul set di “Un Medico in famiglia”

In un’intervista rilasciata qualche mese fa a Vanity Fair, Lino Banfi si è detto prontissimo a registrare nuovi episodi della popolare fiction. D’accordo con lui anche Margot Sikabonyi, attrice che nella fiction vestiva i panni di “Maria”, nipote di “nonno Libero”. Sembra però che molti loro colleghi non abbiano intenzione di tornare sul set della popolarissima fiction tv.