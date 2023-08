Ha da poco compiuto 87 anni ma non ha alcuna intenzione di andare in pensione. Ci riferiamo a Lino Banfi, uno degli attori comici e brillanti italiani più celebri e talentuosi degli ultimi decenni.

L’artista barese è un fiume in piena, carico di idee e di progetti e, su tutti, la realizzazione di un docufilm su se stesso e sulla sua lunga carriera lastricata di successi e interpretazioni iconiche. E’ stato proprio Banfi a dichiararlo nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Telepiù: ecco cosa sappiamo al momento.

Il largometraggio di Banfi: il docufilm sull’attore

Lino Banfi sta lavorando ad un docufilm sulla sua carriera. Lo ha detto ai microfoni di Telepiù. Queste le sue parole: “Ci stiamo lavorando con Mario Sesti. Intanto, in attesa della produzione giusta ho depositato il titolo: Il largometraggio di Banfi. Vi prenderanno parte tutti i Banfi, che sono tanti […] Lino lo faccio raccontare a loro e faccio pure tornare in vita mio padre, che non ha fatto in tempo a vedere tutti i miei successi […].

Vista la quantità e la qualità del lavoro svolto nel corso degli anni, l’attore può contare su tanto, tanto materiale!

Un interprete dai mille volti

Riuscite a ricordare tutti i personaggi interpretati da Banfi nel corso della carriera? Alcuni sono diventati iconici ed è impossibile non conoscerli o averli dimenticati.

Tra i più recenti il primo posto spetta certamente a Nonno Libero, vero protagonista di Un medico in famiglia, una delle fiction Rai più riuscite e popolari di sempre. In onda per varie stagioni a partire dal 1998, sono ancora numerosi i fans che sperano in un ritorno di Nonno Libero e famiglia in tv.

E poi come non citare il commissario Lo Gatto, il commissario Auricchio e il bizzarro allenatore di calcio Oronzo Canà? Sapete come gli venne l’idea di quest’ultimo? Da una conversazione tenuta in aereo con Niels Liedholm all’inizio degli anni ’80! Canà non sarà l’allenatore più forte dello schermo, ma il più simpatico di sicuro sì, non trovate?