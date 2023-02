Lutto per l’amatissimo attore Lino Banfi. È morta la moglie Lucia Zagaria all’età di 85 anni. Sam donna da tempo era malata di Alzheimer. Ad annunciare la morte della signora Lucia è stata la figlia Rosanna in un commovente post pubblicato sul suo profilo Instagram. ecco di seguito il commento pubblicato da Rosanna.

Lino Banfi, morta la moglie Lucia Zagaria. L’annuncio della figlia Rosanna

Rosanna Banfi nell’annunciare la morte di sua madre Lucia Zagaria, pubblica una bellissima foto della madre da giovane, uno scatto in bianco e nero, mentre sorridente mangia un gelato: “Ciao mami, ora sei di nuovo così. Buon viaggio“, ha scritto la figlia Rosanna.

Lino Banfi e Lucia sono stati insieme per tutta la vita: il loro matrimonio è durato più di 60 anni, animato da un amore reciproco fatto di sincerità e di sentimenti profondi che nei mesi scorsi aveva spinto l’attore a scrivere addirittura una lettera a Papa Francesco per chiedergli di esaudire l’ultimo desiderio della moglie, quello di morire insieme.

Le parole di Rosanna Banfi a Verissimo

Non molto tempo fa, Rosanna Banfi in un’intervista a Verissimo, nello spiegare l’assenza del padre Lino, esordì dicendo: “Papà non è venuto perché in ospedale con mamma“. L’attrice specificò poi, che per fortuna lo spavento era passato. Il padre era rimasto accanto alla moglie in ospedale, ma che per fortuna le preoccupazioni erano passate e che la situazione era migliorata. Ecco il video Mediaset con l’intervista integrale.

Lino Banfi, il dispiacere per la malattia della moglie Lucia

In un’intervista l’attore Lino Banfi parlò di quanto fosse arrabbiato per la malattia dell’amata moglie Lucia: “Non accetto che mia moglie non stia bene, la cosa che mi fa rabbia è che, dopo anni di sacrifici, avrei voluto trascorrere serenamente la vita insieme a lei”, e invece, purtroppo, l’Alzheimer ha interrotto parte dei loro progetti, ma l’amore non è mai diminuito.

Il post su Instagram