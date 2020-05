Lineablu torna su Rai1 con l’edizione 2020. Al timone Donatella Bianchi che, nonostante l’emergenza Coronavirus, è pronta a salpare alla scoperta di alcune delle località di mare più belle del nostro Paese. Non solo, visto che la presidente del Wwf Italia e del Parco nazionale delle Cinque Terre si occuperà ancora una volta della tutela dell’ambiente marittimo. Ecco quando in tv e le anticipazioni.

Linea Blu 2020 quando inizia su Raiuno

Al via da sabato 9 maggio 2020 alle ore 14.00 l’edizione 2020 di LineaBlu, il programma dedicato al mare ed alla tutela dell’ambiente marittimo condotto da Donatella Bianchi. Ad accompagnare l’autrice e conduttrice del programma ci sarà anche quest’anno Fabio Gallo come inviato nelle località marine.

Nonostante l’emergenza Coronavirus che ha stravolto le nostre vite, Donatella è pronta a ripartire come ha raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni: “sono prontissima. Speravo di partire prima, il 18 aprile. Invece per via dell’emergenza sanitaria abbiamo dovuto rimandare di qualche settimana. Realizzeremo 30 puntate: 22 originali e 8 speciali“.

Una lunga edizione composta da 22 nuove puntate e 8 speciali che vedranno le telecamere di Raiuno raccontare le bellezze marittime del nostro stivale, uno dei Paesi più belli al mondo. L’obiettivo è pressoché identico: durante ogni puntata Linea Blu vuole mostrare ai telespettatori alcune delle eccellenze del nostro Paese rafforzandone l’interesse e l’amore.

Mai come in questo momento così tragico e difficile bisogna ripartire dalla bellezza naturale della nostra Italia, colpita al cuore, ma che deve rinascere dalle sue radici. Queste settimane di lockdown forzato per via dell’emergenza virus Covid-19 ci hanno consegnato delle città svuotate e silenziose, ma anche hanno riconquistato la loro bellezza. Non solo, l’inquinamento è diminuito toccando dei livelli minimi storici a conferma di come la natura sia riuscita a riappropriarsi della sua bellezza.

Lineablu 2020, anticipazioni prima puntata

Nella prima puntata di sabato 9 maggio 2020, Donatella Bianchi porterà i telespettatori di Raiuno alla scoperta di Tor Paterno, area marina protetta istituita nel dicembre 2000 dal Ministero dell’ambiente e affidata in gestione all’Ente regionale Roma.

Ad anticiparlo è stata proprio la conduttrice dalle pagina di Tv Sorrisi e Canzoni: “nella prima puntata ci imbarcheremo dal Lazio per andare a immergerci a Tor Paterno, l’area marina protetta. di Roma di fronte al litorale di Torvaianica. Anch’io farò un’immersione per festeggiare il 25° anniversario dell’istituzione del nucleo sommozzatori della Guardia costiera“.

Parlando di progetti e futuro, Donatella Bianchi ha rivelato anche l’uscita di un nuovo libro dal titolo “L’eredità del mare” in uscita a giugno e sull’estate 2020 ai tempi del Coronavirus ha detto: “lo scenario coglie tutti impreparati. Ci aspetta una stagione estiva almeno dimezzata nelle presenze. Noi di Linea blu cerchiamo di regalare un piccolo sogno d’estate agli spettatori a casa“.