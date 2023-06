Cresce l’attesa per il capitolo finale di Stranger Things 5, la serie dei record disponibile sulla piattaforma streaming di Netflix che si arricchisce della presenza di Linda Hamilton. L’annuncio a sorpresa durante l’evento Tudum.

Linda Hamilton da Terminator a Stranger Things 5

Una notizia bomba: Linda Hamilton, la star di Terminator, entra nel cast della quinta ed ultima stagione di Stranger Things. La serie campione d’ascolti di Netlflix, prodotta dai Duffer Brothers, è pronta a salutare il pubblico con l’epilogo finale. Durante l’evento Tudum, Netflix ha annunciato la presenza della star nella stagione finale della serie sottolineando che ricoprirà un ruolo importante nella fine dello show. Si tratta di un gradito ritorno, peraltro fortemente voluto dai Duffer Brothers, che proseguono sulla scia “malinconia anni ’80” ingaggiando un altro volto noto di Hollywood.

La Hamilton, infatti, è conosciuta dal grande pubblico per aver interpretato il ruolo di Sarah Connor nella saga di Terminator: i primi due film e il recente Terminator: Destino Oscuro. Al momento non è dato sapere quale sarà il ruolo della Hamilton nella stagione finale di Stranger Things, anche se è chiaro che assisteremo allo scontro finale tra Undici, i suoi amici e la forza oscura che vuole distruggere il mondo di Hawkins.

🚨Breaking News From #TUDUM🚨 Linda Hamilton is joining the cast of Stranger Things 5! pic.twitter.com/qYJMeGS700 — Netflix (@netflix) June 17, 2023

Stranger Things 5, cast e release data

Il finale di Stranger Things 5 potrà quindi contare sulla presenza di Linda Hamilton. Dopo Winona Ryder, l’indimenticabile protagonista di “Edward Mani di forbice”, la serie ha ingaggiato un’altra star degli anni ’80 pronta a recitare nella serie fantascientifica dei fratelli Duffer, uno dei titoli di maggior successo di Netflix. Dopo quattro stagioni da record, il pubblico attende con trepidazione la quinta ed ultima stagione per scoprire se il mondo del sottosopra avrà la meglio su Undici e i suoi amici.

Nel cast della quinta stagione, oltre alla new entry di Linda Hamilton, nel cast ritroveremo tutti i protagonisti arrivati indenni al gran finale. Da Millie Bobby Brown a Finn Wolfhard, da Noah Schnapp a Caleb McLaughlin. E ancora: Sadie Sink, Gaten Matarazzo, Priah Ferguson, Winona Ryder, David Harbour, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Maya Hawke, Brett Gelman e Jamie Campbell Bower. Per quanto concerne la data di messa in onda, lo sciopero degli addetti ai lavori in America, ha fatto slittare le riprese. Il finale di Stranger Things 5 è previsto non prima del 2025 su Netflix.