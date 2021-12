E’ Morta nella notte, spegnendosi serenamente, la grande regista Lina Wertmuller, che ha firmato film come “Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto” con il meraviglioso Giancarlo Giannini e l’amatissima Mariangela Melato. E regista anche del film “Pasqualino sette bellezze”, sempre con Giancarlo Giannini, il cui sodalizio con la regista era noto.

È morta Lina Wertmüller, la regista aveva 93 anni

Prima donna a essere candidata come regista all’Oscar nel 1977 con il film di cui era protagonista Giancarlo Giannini, nel ruolo di un guappo napoletano, nel 2019 ha ottenuto l’Academy Award onorario. In quella occasione, con la sua solita ironia, aveva detto: “Bisogna cambiare il nome a questa statuetta” ha detto, “chiamiamolo con un nome di donna, Anna”.

Lina era nata il 14 agosto 1928 e aveva firmato film passati poi alla storia e diventati dei veri e propri cult come:

Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare di agosto,

Pasqualino settebellezze,

Mimì metallurgico ferito nell’onore

La regista con il suo lavoro e i suoi film, che oltre ad una chiave ironica avevano spesso un messaggio non banale, hanno segnato la storia della commedia italiana. Indimenticabili le interpretazioni di Giancarlo Giannini, presente in molti film della regista che hanno regalato al pubblico grandi risate, e non solo!

Vi riportiamo qualche spezzone dei suoi film più famosi e significativi

In questo vi riproponiamo la parte clou del film Mimì Metallurgico ferito nell’onore:

Ma sono moltissimi gli spezzoni dei film iconici che sono stati caricati negli anni su You tube a cui tutti ci siamo affezionati e che bene o male almeno una volta ci è capitato di vedere. Qui vi proponiamo invece l’interpretazione magistrale di Giannini e la Melato in “Travolti da un insolito destino azzurro mare d’agosto”.

Lina Wertmuller: una vita dedicata al cinema

Lina Wertmuller, il cui vero nome era Arcangela Felice Assunta Wertmuller von Elgg Spanol von Braueich, era nata nella capitale ed era di origini aristocratiche e svizzere, sposata allo scenografo Enrico Job. Era la zia dell’attore Massimo Wertmüller. A scuola è stata compagna di Flora Carabella, che poi sarebbe stata la moglie di Marcello Mastroianni, con la quale instaurerà una lunghissima amicizia che si rivelerà poi fondamentale per avvicinare la giovane Lina al mondo dello spettacolo.

Per le altre registe Lina è stata un esempio: la donna è stata infatti la prima regista ad avere avuto successo dal punto di vista commerciale. In effetti il mondo cinematografico soprattutto nell’ambito della regia è stato sempre egemonia degli uomini. A questo proposito Lina in una intervista ha dichiarato:

«Non si può fare questo lavoro perché si è uomo o perché si è donna. Lo sí fa perché si ha talento. Questa è l’unica cosa che conta per me e dovrebbe essere l’unico parametro con cui valutare a chi assegnare la regia di un film».

Sicuramente sia la Rai che le reti Mediaset dedicheranno una programmazione speciale per ricordare questa grande regista che è stata anche una grande donna. Naturalmente vi aggiorneremo sui film che le aziende televisive riproporranno in queste ore.