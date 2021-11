È scontro tra Lilli Gruber, giornalista e conduttrice di Otto e mezzo su La7, e Mario Giordano, giornalista e conduttore di Fuori dal coro su Rete4. A dire il vero, la Gruber ha dichiarato apertamente che non ritiene Giordano un suo collega e fa il verso alla voce del giornalista. Senza alcun motivo apparente la dichiarazione della giornalista avviene davanti a un folto pubblico. Ecco come sono andati i fatti e la risposta di Mario Giordano a Lilli Gruber.

Lilli Gruber sbeffeggia Mario Giordano: la risposta del conduttore di Fuori dal coro

Lilli Gruber, durante un incontro pubblico, sbeffeggia con tanto di verso il giornalista Mario Giordano. Alla domanda: “Ritenete Mario Giordano un vostro collega? La giornalista di La7 risponde: “Se faccio un verso sai chi è Mario Giordano”. La Gruber poi imita il timbro vocale di Mario Giordano scimmiottando la voce del giornalista e aggiunge: “No! Per me Mario Giordano non è un collega”. La Gruber imita Giordano con l’intento di ridicolizzarlo con un: “Bebebe bebebe bebebe”. Una scena imbarazzante, triste e priva di professionalità, anche se prima di fare il verso al giornalista, la Gruber ha detto: “Non vorrei mancare di rispetto a nessuno”.

La risposta di Mario Giordano a Lilli Gruber

Mario Giordano non ha aspettato molto a rispondere pubblicamente e durante la sua trasmissione in onda su Rete4 ha dichiarato: “Ebbene sì cara Lilli Gruber, ho una brutta voce, e che ci vogliamo fare? È un mio difetto fisico. Ti chiedo scusa, vi chiedo scusa. Ho una brutta voce, ho un difetto fisico”.

Il giornalista e conduttore tv di Fuori dal coro, riferendosi alla Gruber, aggiunge: “Ma che la regina del politicamente corretto prende in giro, attacchi una persona sui suoi difetti fisici, beh a che livello sei caduta cara Lilli?! Se poi cara Lilli per essere tuo collega bisogna partecipare alle riunioni dei ricconi e farsi vedere sugli yacht con De Benedetti, allora Lilli Gruber io sono orgoglioso di non essere un tuo collega”.

Sicuramente il “Verso” al collega Giordano fatto dalla Gruber non è stata una cosa professionale, soprattutto poi quando il timbro vocale di Giordano, come afferma lui stesso è dovuto ad un difetto fisico.

Il video del verso di Lilli Gruber e della risposta di Mario Giordano