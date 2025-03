Luciano Ligabue, nel giorno del suo 65esimo compleanno, festeggia inaugurando le celebrazioni dei 30 anni del suo storico album “Buon Compleanno Elvis” uscito nel lontano 1995. Dal 18 aprile di quest’anno infatti, usciranno ben 7 dischi, con diversi progetti speciali legati all’album “Buon Compleanno Elvis”.

Luciano Ligabue e 30 del disco “Buon compleanno Elvis”

Un disco, “Buon Compleanno Elvis”, che ha superato un milione e mezzo di copie vendute, e che ha ricevuto la prestigiosa Targa Tenco nel 1996 per il brano “Certe Notti” definita come migliore canzone dell’anno.

Alla serata di presentazione alla stampa, tenutasi ieri all’Apollo Club di Milano, il cantautore ha dichiarato: “Cosa era questo album l’ho capito adesso. Nasce in un momento mio difficile: ero senza una band e non ero più con il manager storico. Non sapevo come sarebbero andate le cose, non stavano andando bene. L’album girava intorno a voler fare musica, vivere di musica, per poi vedere con gioia e tenerezza che volevo chiudere l’album con una cosa che diceva ‘Leggero nel vestito migliore, sulla testa un po’ di sole e in bocca una canzone'”.

Ligabue durante la serata per la stampa racconta:

“Un album è la fotografia dell’anima, di un momento. Vedo il mondo in quel modo quando esce un album e rivedere quella visione del mondo di quel 1995 mi ha mosso tanto affetto e tenerezza. Andando a vedere nelle pieghe e riprendendo in mano alcuni pezzi come ‘Il cielo è vuoto il cielo è pieno’ mi ha dato grande emozione”.

Non è un’operazione nostalgia spiega il cantautore, ma qualcosa di nuovo:

“Abbiamo ritrovato materiali che non sapevamo di avere. Provini in cui canto vocalizzi perché i testi non erano pronti. Non ho modificato i testi originali dell’album, solo gli arrangiamenti. Non è una riedizione, è un disco ripensato e rivalorizzato. Ho voluto riportare quelle canzoni alla versione più vicina a come le ho scritte ossia su una chitarra acustica, senza basso, batteria, senza chitarre elettriche, trasformandole un po’ e cercando di dargli anche una vita leggermente diversa”.

“Buon compleanno Elvis non era un disco alla moda nel 1995 e non lo è nemmeno adesso. È un album senza tempo e questo è uno dei motivi per cui ha funzionato” – Racconta Ligabue – “Non sono mai stato filoamericano. Mi sono sempre interessato alla cultura musicale, cinematografica e letteraria degli Stati Uniti, ma senza idealizzarla. Buon compleanno Elvis racconta quel mondo in modo critico. Elvis, in fin dei conti, è stato un simbolo di rivoluzione e declino: ha abbattuto tabù, ma alla fine è morto di eccessi, di solitudine, di troppo, è morto sul cesso. E questa, in fondo, è una grande metafora del sogno americano”.

7 dischi per “Buon compleanni Elvis”

Dal 18 aprile sarà disponibile “Buon compleanno Elvis 1995-2025,” un’opera con 7 progetti speciali realizzati con Warner Music Italia:

“Naked + Tales”: un’edizione spogliata del disco con le versioni riviste in chiave intima, accompagnate da un racconto audio, traccia per traccia, di Luciano Ligabue;

un’edizione spogliata del disco con le versioni riviste in chiave intima, accompagnate da un racconto audio, traccia per traccia, di Luciano Ligabue; “New Mix”: nuovi mix e nuovi edit a cura di Tommaso Colliva;

nuovi mix e nuovi edit a cura di Tommaso Colliva; “Demos & Rarities”: inediti, demo e versioni alternative;

inediti, demo e versioni alternative; “Nei teatri ’24” : 8 tracce di “Buon Compleanno Elvis” eseguite durante l’ultimo tour nei teatri di Luciano “Ligabue in teatro – Dedicato a noi”;

: 8 tracce di “Buon Compleanno Elvis” eseguite durante l’ultimo tour nei teatri di Luciano “Ligabue in teatro – Dedicato a noi”; “Live ’95”: 8 tracce live tratte dal tour di Buon Compleanno Elvis del 1995, tra cui i concerti inediti di Modena e Firenze;

8 tracce live tratte dal tour di Buon Compleanno Elvis del 1995, tra cui i concerti inediti di Modena e Firenze; “Remastered 2025” (l’album originale rimasterizzato da Andrea Suriani;

(l’album originale rimasterizzato da Andrea Suriani; Un ottavo progetto vedrà i brani del disco cantati da altri colleghi.

2 concerti nel 2025

Nel 2025 inoltre Ligabue sarà live con due eventi speciali per “La notte di certe notti”. Due concerti prodotti e organizzati da Friends&Partners e ZooAperto.