All’Isola dei Famosi ha mostrato la sua forza ma anche le sue fragilità. Licia Nunez ha abbandonato il reality per impegni di lavoro ma il pubblico non ha mancato di farle sentire il suo affetto. Per lei è stata la seconda esperienza in un reality dopo quella del Grande Fratello Vip. Licia ha vissuto questa avventura come un viaggio interiore per esorcizzare ciò che era rimasto irrisolto dentro di lei. Ha accettato di partire per l’Honduras dopo aver vissuto un momento difficile della sua vita. In questa intervista, rilasciata in esclusiva a SuperGuida TV, Licia ha tracciato un bilancio della sua esperienza. Licia si è poi tolta qualche sassolino dalla scarpa e a proposito dei naufraghi che più l’hanno delusa ha fatto il nome di Roger Balduino: “La persona che ha mostrato la sua vera indole parlando male di me e dicendo che non mi sarei meritata la fiducia degli altri naufraghi è stato Roger. Io gli ho anche spiegato che la fiducia è una conseguenza di un rapporto di amicizia che si crea tra due persone e che lui non ha mai manifestato l’intenzione di instaurare nulla con me. Roger ha finito per non avere la fiducia di nessuno perché si è comportato da falso con tutti”.

Licia Nunez tifa per la vittoria di Carmen Di Pietro, una donna simpatica che non ha mai avuto atteggiamenti aggressivi. Poi ha parlato anche di Estefania Bernal definendola una abile giocatrice: “Con Estefania ci sono state divergenze caratteriali. Io e lei abbiamo una forma mentis diversa. Estefania è una persona che gioca e sa giocare. A me invece il gioco non è mai interessato. All’inizio non avevo compreso che lei fosse una buona giocatrice e invece si è rivelata tale. Il fatto che con Estefania ci siamo scontrate è stato dovuto anche al fatto di avere un diverso approccio alla vita. Siamo due donne intelligenti, ci siamo chiarite e abbiamo resettato quello che era successo”.

Licia Nunez ha partecipato finora a due reality come concorrente ma ora si candida come opinionista. E a proposito dei prossimi progetti annuncia: “Sto curando un progetto musicale di cui però non posso anticipare nulla. Poi in inverno farò una fiction”. In bocca al lupo Licia!

Licia Nunez, l’intervista

Licia, non sei nuova ai reality in quanto avevi partecipato qualche anno fa al Grande Fratello Vip. Cosa ti ha convinta ad accettare?

Ho partecipato al Grande Fratello Vip due anni fa. Ero consapevole del fatto che questa fosse un’esperienza diversa. E’ stato un viaggio introspettivo che mi ha permesso di capire quali fossero i miei limiti. All’Isola dei Famosi è importante avere una buona resistenza mentale altrimenti il fisico ne risente. Si litiga spesso per questioni futili che però sono di vitale importanza in quel contesto. Mi riferisco per esempio alla divisione del cibo o anche alla gestione del fuoco. L’Isola dei Famosi è un reality di sopravvivenza e nel mio caso è stata un’avventura attraverso la quale ho vissuto altri viaggi tra sentimenti e emozioni. Ho accettato di partecipare all’Isola perché volevo rimettermi in gioco per capire anche quali fossero i miei limiti. Prima di partecipare all’Isola ho avuto del tempo per predisporre il mio corpo a questa avventura. Ho scelto di consultarmi con un nutrizionista che mi ha consigliato di fare dei piccoli pasti giornalieri per mettermi in linea con il contesto dell’Isola in cui l’unica fonte di sostentamento è rappresentata da una piccola porzione di riso.

Ho voluto vivere questa esperienza anche per esorcizzare ciò che era rimasto irrisolto dentro di me. Stavo attraversando un momento difficile della mia vita perché ero caduta in depressione. Quando ho ricevuto questa proposta ho accettato subito. Avevo bisogno di lasciare la mia città e di allontanarmi dagli affetti, di staccare da tutto e da tutti. Avevo bisogno di fare un mio percorso interiore e ho avuto la consapevolezza di essere forte e di poter affrontare qualunque cosa nella mia vita. Ho avuto un cedimento ma sono riuscita a rialzarmi. Sono soddisfatta del mio percorso.

Sei entrata in corsa all’Isola dei Famosi e le dinamiche erano già avviate. Ti sei sentita accolta dagli altri naufraghi o hai avuto difficoltà?

Non è stato facile. Si erano formati già dei gruppi e le dinamiche erano già avviate con strategie ben precise da parte dei naufraghi. Per carattere tendo sempre a proteggere le persone che sono più in difficoltà. Ricordo che a poche ore dal mio arrivo il gruppo si era accanito contro Estefania perché aveva trasgredito le regole e lo Spirito dell’Isola aveva punito il gruppo togliendo il fuoco per 24 ore. Capivo da un lato la disperazione dei miei colleghi ma dall’altro non mi è piaciuto l’accanimento che alcuni hanno avuto nei suoi confronti. La sera prima i naufraghi avevano mangiato degli hamburger oltre alla porzione giornaliera di riso. Mi sono schierata dalla parte di Estefania pur non conoscendola e a quel punto il gruppo mi è andato contro cercando di escludermi.

Alcuni naufraghi ti avevano anche definita falsa e bugiarda.

Al di là del gioco ci sono dinamiche del reality che rispecchiano quello che accade nella vita di tutti i giorni. Quelli che mi hanno dato della falsa o della costruita come Roger o come Blind hanno dimostrato di non avere carattere oltre che essere bugiardi. Roger ha dato vita ad una sceneggiatura, scritta male tra l’altro, di una relazione con Estefania. I veri attori sono stati loro. Io non ho fatto altro che essere me stessa. A me non interessava il gioco di per sé perché alcune dinamiche non mi appartengono. Ci sono stati dei naufraghi che pur di raggiungere il loro obiettivo hanno anche ferito delle persone e questo non mi è piaciuto.

C’è qualcosa che non rifaresti?

Ho commesso una leggerezza e mi riferisco al fatto che durante una prova leader ho chiesto ad Alessandro di mollare la presa. Se tornassi indietro non lo farei perché non fa parte della mia indole. Nella vita mi sono guadagnata tutto con grandi sacrifici. Era talmente grande la mia voglia di far parte di un gruppo da commettere questo errore. Pensavo che diventando leader gli altri potessero guardarmi con occhi diversi e accogliermi in modo più positivo. Dopo quel momento c’è stato però uno switch nel mio percorso. Ho capito che dovevo cambiare la mia visione dello spirito dell’Isola perché non potevo creare in quel contesto delle amicizie. Dovevo scindere i personaggi dalle persone. Io sono rimasta una persona mentre gli altri sono rimasti dei personaggi con delle loro strategie che personalmente non mi appartengono. Sono stata fortunata però ad aver conosciuto Ilona con cui è nata un’amicizia. Apparteniamo a due mondi e a due generazioni diverse. Ho trovato in lei una persona accogliente, generosa e molto dolce. E’ stata una delle più belle sorprese che mi ha riservato questo percorso.

L’abbandono al reality è stato dettato da una tua scelta. Considerando il riscontro e l’affetto che hai ricevuto da parte del pubblico, ti sei pentita di non aver continuato il percorso?

Non mi sono pentita. Ho avuto il totale sostegno del mio manager Marco Durante de La Presse Management al contrario di alcuni miei amici che sapendo che partivo per l’Isola dei Famosi mi avevano data per spacciata. Io li avevo avvisati che avrei fatto una clip di presentazione in cui dicevo che sarei arrivata in finale che era prevista per il 23 maggio. Poche settimane prima di partire avevo saputo del prolungamento ma io avevo preso già altri impegni che era giusto onorare. Non c’erano le condizioni sull’Isola per poterli posticipare e così come ho onorato il contratto che avevo firmato con la produzione dell’Isola era giusto che rispettassi anche gli altri impegni presi. Ho capito che il pubblico era dalla mia parte dopo aver superato qualche televoto. La certezza l’ho avuta quando sono rientrata in Italia e ho avuto la possibilità di leggere i commenti sui social. L’affetto del pubblico è stata la mia più grande vittoria.

Qual è il concorrente che meriterebbe di vincere questa edizione?

Mi piacerebbe che vincesse Carmen Di Pietro. Anche se continua a lamentarsi del cibo, Carmen ha fatto un percorso lineare ed è sempre stata presente in tutte le dinamiche. E’ una donna simpatica e non è mai stata aggressiva.

Quale naufrago si è rivelato per te una delusione?

All’inizio ho sbagliato l’approccio a questa esperienza. La delusione nasceva da un’aspettativa che mi ero creata. Speravo che il gruppo mi accogliesse in modo diverso. Non ho avuto delusioni perché si tratta di persone che non ho scelto e che probabilmente non sceglierei mai nel mio quotidiano. Io non ho instaurato rapporti di amicizia ma di conoscenza. La persona che ha mostrato la sua vera indole parlando male di me e dicendo che non mi sarei meritata la fiducia degli altri naufraghi è stato Roger. Io gli ho anche spiegato che la fiducia è una conseguenza di un rapporto di amicizia che si crea tra due persone e che lui non ha mai manifestato l’intenzione di instaurare nulla con me. Roger ha finito per non avere la fiducia di nessuno perché si è comportato da falso con tutti.

Ti abbiamo vista perdere la pazienza con Estefania in più occasioni. Cosa non ha funzionato nel vostro rapporto? Divergenze caratteriali?

Con Estefania ci sono state divergenze caratteriali. Io e lei abbiamo una forma mentis diversa. Estefania è una persona che gioca e sa giocare. A me invece il gioco non è mai interessato. All’inizio non avevo compreso che lei fosse una buona giocatrice e invece si è rivelata tale. Il fatto che con Estefania ci siamo scontrate è stato dovuto anche al fatto di avere un diverso approccio alla vita. Siamo due donne intelligenti, ci siamo chiarite e abbiamo resettato quello che era successo.

Spesso partecipare ad un reality può essere un bene anche se il rischio di esagerare è dietro l’angolo. Tu hai partecipato finora a due reality. Hai mai temuto che la sovraesposizione nei reality potesse avere un impatto negativo per la tua carriera da attrice?

Il mio mestiere è quello di attrice. Quando si partecipa ad un reality bisogna avere le idee chiare e fare un percorso intelligente. C’è il timore di entrare in dinamiche che possano ledere l’immagine ma nel mio caso ho pensato che il pubblico mi avesse conosciuta e apprezzata come attrice e che magari volesse conoscere Licia come persona e non come personaggio. Sull’Isola ho cercato di evitare di mettermi in mezzo a dei litigi accesi. Non mi è mai piaciuto aggredire le persone e in questa esperienza ho voluto conservare la mia essenza. Ho voluto anche sdoganare il concetto che chi fa il reality non possa più essere considerata un’attrice.

Sei stata una delle protagoniste del Grande Fratello Vip. Che ricordo conservi di quell’esperienza? Sei rimasta in contatto con qualcuno?

E’ stata un’esperienza diversa dall’Isola dei Famosi. Al Grande Fratello Vip il cibo non mancava (ride). Il Grande Fratello è stato un viatico per ricongiungermi con mia madre con la quale ho sempre avuto un rapporto molto conflittuale. Ci siamo ritrovate anche grazie a quei tre mesi trascorsi in casa e a quella lettera meravigliosa che mi aveva fatto recapitare. Ora abbiamo un bellissimo rapporto e anche se non me lo dice è la mia prima fan. Sono rimasta in contatto con Clizia Incorvaia, Rita Rusic e Antonio Zequila.

Se ti proponessero di rientrare come concorrente per la seconda volta accetteresti?

Mi piacerebbe affrontare il reality da opinionista.

Dopo questa esperienza, quali sono i tuoi progetti?

Sto curando un progetto musicale di cui però non posso anticipare nulla. Poi in inverno farò una fiction. Sono molto contenta.