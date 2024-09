Libre, il nuovo film di Mélanie Laurent, con Lucas Bravo, Léa Luce Busato, Yvan Attal, Rasha Bukvic, Steve Tientcheu, David Murgia, Léo Chalié e Slimane Dazi, debutta su Prime Video il 1° novembre. Si preannuncia come un lungometraggio intrigante e ricco di colpi di scena, che porta alla luce una storia vera davvero pazzesca. Scopriamo insieme cosa sappiamo finora.

Libre – la trama del nuovo film di Mélanie Laurent

Ispirato ad una incredibile storia vera e ambientato nella Francia tra la fine degli anni ‘70 e l’inizio degli anni ‘80, questo film narra le audaci gesta di Bruno Sulak, interpretato da Lucas Bravo, star di Emily in Paris, un leggendario fuorilegge noto tanto per la sua gentilezza quanto per il suo fascino. Oltre ad accumulare ricchezze compiendo rapine senza sparare un solo colpo, il celebre rapinatore è passato alla storia anche per il suo fascino, grazie a cui conquistò molti cuori.

La notorietà di Sulak è cresciuta in parallelo alla sua caccia, condotta principalmente da George Moréas, un tenace commissario di polizia. Mentre Moréas si avvicina e prova a catturarlo definitivamente, le fughe di Sulak acquisiscono una fama leggendaria, alimentata dalla sua ardente sete di libertà e dal desiderio nei confronti della sua amante Annie. La coppia semina caos e disordine ovunque vada, diventando al contempo un simbolo di ribellione contro le regole della Nazione.

Il trailer di Libre

Recentemente è stato rilasciato il trailer italiano di questo film, co-scritto da Mélanie Laurent e Chris Deslandes (Il ballo delle pazze) e prodotto da Alain Goldman.

Nel trailer vengono anticipate alcune delle rapine compiute da Sulak, rappresentato come una sorta di Robin Hood moderno, che con classe ed eleganza organizza numerosi furti.