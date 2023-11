Torna l’appuntamento con Liberi Tutti, il comedy show ispirato alle escape room condotto da Bianca Guaccero con Peppe Iodice e I Gemelli di Guidonia. Scopriamo le anticipazioni e tutti gli ospiti della terza puntata di stasera, lunedì 6 novembre 2023 su Rai2.

Liberi Tutti torna su Rai2 con Bianca Guaccero e Peppe Iodice

Lunedì 6 novembre 2023 dalle ore 21.20 va in onda una nuova puntata di Liberi Tutti, il comedy show realizzato dalla Direzione Intrattenimento Prime Time, in collaborazione con Triangle Production. Per la terza puntata tanti nuovi ospiti e personaggi del mondo dello spettacolo pronti a mettersi in gioco nello show televisivo ispirato al mondo delle Escape Room. Padroni di casa: Bianca Guaccero con la partecipazione di Peppe Iodice e I Gemelli di Guidonia. Il programma, è trasmesso dall’Auditorium Rai di Napoli, dove sono state allestite 4 escape room con 4 diverse ambientazioni.

4 mondi completamente differenti che faranno da cornice alle “avventure” dei protagonisti ospiti. Si passa dalla Taverna dei Pirati alla Foresta Tropicale, dall’interno di una Navicella Spaziale all’Ufficio delle Poste, dal Castello di Dracula al Museo della Palla.

Liberi Tutti, gli ospiti di stasera: lunedì 6 novembre 2023

Ma scopriamo gli ospiti della puntata di stasera, lunedì 6 novembre 2023 trasmessa in prima serata su Rai2. A giocare nelle diverse Escape Room arredate per ricreare l’ambiente di gioco ci saranno 6 personaggi famosi. Ecco gli ospiti: Giulia Salemi, Stefania Orlando, Gianluca Fubelli (Scintilla), Gianluca Impastato, Giovanni Cacioppo e Vincenzo Comunale.

Ogni ospite dovrà cimentarsi in un gioco finale. L’obiettivo è scoprire una “frase misteriosa” con l’aiuto delle parole che avranno conquistato durante la serata nelle diverse Escape Room. Potranno conquistare l’uscita solo dopo aver risolto tutti gli enigmi, i misteri e i tranelli.

L’appuntamento con Liberi tutti è per il lunedì in prima serata su Rai2.