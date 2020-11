Oggi, ancor di più di ieri, Chiara Ferragni dimostra di essere una vera e propria influnencer. Lo ha dimostrato qualche ora fa nel pubblicare un video sul suo profilo Instagram in cui, per una volta, non ha attirato solo critiche e beceri commenti, ma ha avuto un buon feedback dai suoi sostenitori. Questa volta l’attenzione si è sposta su un problema di grande interesse, ovvero quello di “Essere donna nel 2020“. E la Ferragni ha voluto sostenere la causa con un monologo che è stato apprezzato dai fan più fedeli ma anche da diversi personaggi del mondo dello spettacolo. Tra i tanti spunta anche quello di Giulia Valentina, la ex storia dell’attuale marito di Chiara Ferragni. Un gesto che ha acceso un dibattito sull’importanza della solidarietà tra donne.

Il video di Chiara Ferragni da 4,9 milioni di visualizzazioni

“La nostra società è ancora molto maschilista“, esordisce l’influencer nel video. “Le donne vengono giudicate in maniera differente. Questa è una battaglia che dobbiamo vincere tutti insieme“, aggiunge. “Spero che questo mio pensiero venga accolto e aiuti a capire i piccoli errori che facciamo tutti nel quotidiano e che, ognuno di noi, cerchi di cambiare le cose per costruire una società migliore per noi e per tutte. Adesso è il momento”, conclude. Un video che ha lasciato il segno e che, in pochissimo tempo, è rimbalzato sul web come una scheggia impazzita diventato subito virale. Tanti i commenti di apprezzamento, tra cui quello dell’ex di Fedez.

La risposta dell’ex fidanzata di Fedez

Con una semplice emoticon a forma di cuore, Giulia Valentina si unisce al coro di adesioni che è stato lanciato da Chiara Ferragni. E l’influencer, in tutta risposta, con un’altra emoticon a forma di cuore, ringrazia a chi si è unito alla sua causa. Ovviamente questo breve scambio di convenevoli non è sfuggito proprio a nessuno. I fan, con sonno piacere, hanno apprezzato il gesto sia dell’ex di Fedez che di Chiara Ferragni. “É sempre bello vedere quando due donne si supportano a vicenda“, scrivere un utente in risposta al video di Chiara. E non è solo boom di commenti ma anche di visualizzazioni dato che il monologo femminista dell’influencer è stato visualizzato ben 4,9 milioni di volte.

Ma chi è l’ex di Fedez? Lei di professione è una blogger e influencer di Torino. È stata insieme al rapper dal 2013 al 2016. La loro storia d’amore è finita senza nessuna spiegazione ben precisa. Una relazione molto riservata e una separazione che non ha portato con sé nessun tipo di problema. E lo dimostra quanto è avvenuto su Instagram.