In un’intervista rilasciata al The Sunday Times, il cantautore e polistrumentista scozzese Lewis Capaldi ha ammesso la possibilità di lasciare la musica se le sue condizioni di salute dovessero peggiorare. Il giovane artista, classe 1996, soffre di vari disturbi della sfera mentale/psichiatrica, tra cui forte ansia, Sindrome dell’impostore e Sindrome di Tourette. Quest’ultima in particolare, sembrerebbe peggiorare proprio quando fa musica.

Lewis Capaldi: “Soffro di disturbi mentali. Potrei smettere di fare musica”

Sono piuttosto forti le parole usate da Lewis Capaldi nel corso della recente intervista al The Sundey Times. Le difficoltà dovute ad una serie di problemi psichiatrici infatti, potrebbe indurre il cantautore, un domani, a lasciare le scene.

È solo creare musica che mi fa questo. Altrimenti posso stare bene per mesi. Quindi è una situazione strana. Per ora, ne vale la pena. Ma se arriverà a un punto in cui mi starò facendo un danno irreparabile, smetterò. Odio l’iperbole ma è una possibilità molto concreta che dovrò mettere via la musica” ha detto. Ed ha aggiunto: “Il mio tic sta peggiorando sul palco ora. Sto cercando di venirne a capo. Se non ci riesco, sono fottuto. È più facile quando suono la chitarra, ma odio suonare la chitarra”.

Tuttavia al momento il primo pensiero di Capaldi è l’uscita del suo nuovo album, Broken By Desire to be heavenly sent, che avverrà il 19 Maggio prossimo.

La musica salva

La musica unisce

La musica fa crescere

La musica e speranza

La musica e mistero

La musica e emozione

La musica e la colonna sonora della vita.

La musica e amore

La musica e felicità

Senza la musica la vita sarebbe vuota. #musica 🎶 @LewisCapaldi non mollare mai. pic.twitter.com/HGrahJt8Cl — Manu (@e_violati) April 2, 2023

Che cos’è la Sindrome di Tourette

Fra i disturbi che stanno fortemente condizionando la vita privata e professionale di Lewis Capaldi, il più invalidante sembra essere la Sindrome di Tourette. Si tratta di una patologia neuropsichiatrica che colpisce il cervello e il comportamento.

Il soggetto che ne è affetto emette rumori e suoni incontrollati ed involontari e movimenti altrettanto incontrollabili del volto e degli arti, i cosiddetti tic. In genere compare da bambini ma può persistere anche nell’età adulta. Molti storici e psichiatri ipotizzano che ne soffrisse anche il grande compositore austriaco Wolfang Amadeus Mozart.