Levante torna e lo fa sulle note di un nuovo singolo dal titolo “Mai Mai” in uscita venerdì 6 giugno 2025. Un brano musicalmente simile al grade cavallo di battaglia dell’artista “Alfonso” singolo che è negli anni diventato un fiore all’occhiello per la cantante. Nel video che accompagna questo nuovo singolo ci sarà l’attore del Gattopardo Jozef Gjura. Noi di SuperGuidaTv abbiamo intervistato Levante e con lei abbiamo parlato del nuovo singolo, del come mai la scelta di Jozef Gjura, e di come lei è cambiata negli anni soprattutto di come è cambiato il suo approccio in questi anni con le delusioni d’amore.

Levante, il nuovo singolo è “MAI MAI”

Levante, bentornata! Cosa rappresenta per te “MAI MAI”? Sembra una canzone di rottura, ma anche di rinascita. È così?

“Mai Mai rappresenta un ritorno con un grande sorriso. Ne avevo bisogno, penso che ne avesse bisogno anche un po’ il mio pubblico. È un brano che racconta di una separazione, ci sono questi due ex amanti che dialogano tra preghiera e addi, e alla fine il risvolto è negativo ovviamente, come si evince dal testo, però c’è quel sorriso, c’è quell’ironia che io amo utilizzare, soprattutto quando la musica è leggera, quando il ritmo porta ad ancheggiare”.

Un brano musicalmente simile ad “Alfonso”. In cosa senti che si somigliano?

“Allora devo dire che questa somiglianza ad Alfonso io l’ho scoperta oggi, che siamo alla fine del set del video di Mai Mai, perché non avevo riflettuto sul fatto che ci fossero veramente tanti punti in comune con il mio primo cavallo di battaglia. Giuro che è stata una sorpresa, ho detto caspita, quindi ritorna, quindi questo è un tema che per me è fondamentale, questa risata sul dramma, questa festa amara, però mi rende orgogliosa perché è autentico, perché vuol dire che sono io, che è la mia estetica, la mia grammatica”.

Quanto sei cambiata rispetto all’epoca di “Alfonso”? Come affronti oggi una delusione rispetto al passato?

“Quanto sono cambiata da Alfonso? Tantissimo. Ogni giorno di distanza da Alfonso è stato un cambiamento, è stata una piccola rivoluzione, è stata un’evoluzione, spero in bene, però rimango anche fedele a quelli che sono i miei istinti. E una risata davanti al dramma, è sempre stata la cosa più istintiva”.

Nel video c’è Jozef Gjura, attore de Il Gattopardo: perché lui? E Che tipo di energia cercavi per questo video?

“Ho scelto Jozef Gjura per vari motivi. Il suo volto è innegabilmente meraviglioso e poi ho scoperto, conoscendolo e facendo le prove per la coreografia di Macia del Prete, che è anche un meraviglioso ballerino. Il feeling è stato perfetto tra me e lui, siamo praticamente amici, oramai, inseparabili”.