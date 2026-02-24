Levante sale per la terza volta sul palco dell’Ariston a Sanremo 2026, e lo fa con un brano che parla di scelte. “Sei tu” non racconta la fase dell’innamoramento, ma le scelte che seguono. Potremmo definirla una canzone che racconta l’amore che resta, le scelte fatte ogni giorno da due persone che decidono di non mollare, senza bisogno di dimostrazioni continue.

Sei tu, il testo di Levante a Sanremo 2026

Ah, non mi sento le gambe.

Ah, dove sono le braccia?

E mi manca il respiro,

Eppure sono viva,

Sento che sorrido

E io non l’ho deciso.

La vista mi abbandona un po’.

Cerco la mia postura,

Divento la paura,

Mi trema anche la gola,

La voce non mi trova,

La mani ora mi ingannano.

È così ci si innamora…

Fare spazio dove posto non si trova.

Ah, se potessi vederti coi miei occhi

Lacrimeresti tutto il mio stupore.

Ah, se potessi vestire la mia pelle

Vibrare del mio suono,

Sapresti perché non ho mai trovato il modo

Per spiegare che cos’è l’amore

Per me.

Se l’amore sei tu.

Ma ho già perso il controllo,

Non mi segue più il corpo.

E la testa che gira, mi gira

Si gira a fissare il pensiero fino a dove sono

valente:

Il timore di niente.

Per mostrarsi anche nelle miserie,

Poi restare a contare le macerie.

Ah, se potessi vederti coi miei occhi

Lacrimeresti tutto il mio stupore

Ah, se potessi vestire la mia pelle

Vibrare del mio suono

Sapresti perché non ho mai trovato il modo

Per spiegare che cos’è l’amore

…Se l’amore sei tu.

Se l’amore sei tu

Levante canta “Sei tu”: il significato

Per l’artista siciliana si tratta della terza partecipazione al Festival di Sanremo. Levante – all’anagrafe Claudia Lagona – torna all’Ariston dopo le sue partecipazioni del 2020, con il brano “Tikibombom”, e del 2023, con il singolo “Vivo”, l’artista torna quest’anno a calcare il palco dell’Ariston.

Nella 76° edizione del Festival di Sanremo interpreterà il brano inedito “Sei tu”, un pezzo che racconta l’amore, in una fase “avanzata” rispetto a quello che spesso troviamo nelle canzoni. La cantautrice arriva infatti all’Ariston con un singolo che non parla dell’innamoramento, ma fa piuttosto un’analisi approfondita di ciò che viene dopo. Potremmo definirlo un brano sull’amore che resta, sulle scelte fatte ogni giorno senza gesti eclatanti da persone che hanno raggiunto una stabilità emotiva.

Nel testo emergono immagini di un sentimento che, pur non essendo sempre facile, è vero, come nel verso “Cerco la mia postura, divento la paura, la voce non mi trova“. Si tratta indubbiamente di una delle canzoni più emotive del Festival, che l’artista ha voluto scrivere per parlare in mezzo alle nite di uno dei momenti più esclusivi della sua vita. Levante è – ancora una volta – unica autrice del suo brano, a dimostrazione di una coerenza artistica molto rara. E lo fa splendidamente, con una canzone che ha tutte le carte in regola per emozionare.

Sanremo 2026 serata delle cover: con chi duetterà Levante?

Una delle serate più attese è la quarta, quella dedicata ai duetti cover: con chi si esibirà Levante? L’artista ha scelto di esibirsi sul palco dell’Ariston con Gaia: insieme canteranno “I maschi” brano portato al successo da Gianna Nannini nel 1987.