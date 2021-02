L’estate in cui imparammo a volare su Netflix: trama e cast della serie tv

Basata sull’omonimo romanzo di Kristin Hannah, L’estate in cui imparammo a volare è la nuova serie Netflix che racconta una storia di formazione e d’amicizia decennale tra due donne molto diverse tra loro. La narrazione compre un lungo periodo storico, a partire dagli anni Settanta fino ai giorni nostri: è un’America in continua evoluzione, e il forte legame tra le protagoniste, Kate e Tully, verrà messo a dura prova dalle loro personalità agli antipodi. La serie tv è creata da Maggie Friedman, in passato produttrice e scrittrice di diversi show quali Dawson’s Creek, No Tomorrow e Le streghe di East End. La prima stagione, composta da 10 episodi, è disponibile su Netflix il 3 febbraio.

L’estate in cui imparammo a volare: la trama della serie tv

È l’estate del 1974 quando Kate e Tully si conoscono a Firefly Lane. Entrambe hanno quattordici anni e, nonostante abbiano un carattere molto diverso, legano fin da subito. Kate è timida e introversa, rassegnata al fatto che nessuno a scuola la noterà mai. Al contrario, Tully è bellissima, intelligente, ambiziosa ed esuberante. Kate ha una famiglia amorevole, forse un po’ soffocante che pretende tanto da lei; la seconda invece cela un doloroso segreto. La loro amicizia durerà per decenni, fino a quando subentra l’età adulta. Tully diventa una star del giornalismo televisivo, mentre Kate sposa un ex corrispondente di guerra ma soprattutto ex fiamma della sua amica del cuore. Nel corso dei decenni il rapporto profondo tra Kate e Tully sarà messo alla prova tra cambiamenti sociali, economici e culturali. Ma le due amiche saranno pronte ad affrontare ogni cosa insieme.

L’estate in cui imparammo a volare su Netflix: il cast e i personaggi

Nel cast della serie tv Netflix troviamo: Katherine Heigl nei panni di Tully Hart; Ali Skovbye interpreta la versione giovanile di Young Tully; Sarah Chalke è Kate Mularkey; Roan Curtis interpreta la versione giovanile di Kate; Ben Lawson è Ryan; Beau Garrett è Cloud; e Yael Yurman nel ruolo di Marah.

Completano il cast: Patrick Sabongui nei panni di Chad Wiley; Brendan Taylor è Mutt; Jon Ecker è Max Brody; Brandon Jay McLaren è Travis; e Jenna Rosenow nella parte di Kimber Watts.