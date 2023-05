A L’Eredità sono stati vinti oggi, 23 maggio 2023, ben 85 mila euro. Chi è il neo campione? Chi ha sbancato il game show di Rai 1 condotto da Flavio Insinna? Ecco cosa è accaduto durante la sfida finale de la Ghigliottina.

L’Eredità, vinti oggi 85 mila euro: la gioia di Christian

Chi ha vinto questa sera, martedì 23 maggio 2023, a L’Eredità? Chi ha indovinato la soluzione de la Ghigliottina lasciando tutti di stucco? Il giovanissimo Christian, di soli 18 anni, proveniente da Grottammare, ha sbancato il game show di Flavio Insinna. Lo studente del liceo scientifico Rosetti di San benedetto del Tronto ha portato a casa ben 85 mila euro indovinando la soluzione esatta dell’ultimo gioco, ovvero capendo che la parola che si legava a tutti gli indizi era “basso”.

Una volta scoperto di poter mettere le mani su un bel gruzzoletto di gettoni d’oro, il giovane, in piedi vicino al noto conduttore, ha annunciato all’amata nonna che sarebbe ritornato a casa con la vincita. Nel frattempo Insinna si preoccupava del fatto che Christian avrebbe potuto annunciare ai genitori di non voler più studiare vista la vittoria. Per fortuna non sarà così. C’è una maturità da superare e una patente da prendere tra i prossimi obiettivi del neo campioncino.

La soluzione de la Ghigliottina e le parole in gioco

Le parole de la Ghigliottina?

Volare

giro

Medioevo

Tacco

livello

Christian ha indovinato la parola “basso” pensando al giro di basso che può fare un musicista, anche se lui suona la pianola, oppure al fatto di “volare basso”, senza troppe pretese, senza troppe aspettative.