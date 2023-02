A L’Eredità, il game quiz di Rai 1 condotto da Flavio Insinna, sono stati vinti oggi ben 85 mila euro da Camilla, la nuova campionessa. Cosa è accaduto durante la Ghigliottina, l’entusiasmante ultimo gioco prima del TG1? Quale era la soluzioni e quali gli indizi? Ecco tutte le parole.

L’Eredità, vinti oggi 85 mila euro: la Ghigliottina di Camilla

Cosa è accaduto durante la Ghigliottina a L’Eredità e come ha fatto Camilla a vincere ben 85 mila euro sotto gli occhi di Flavio Insinna? Nel game quiz di Rai 1, domanda dopo domanda, si è giunti alle stoccate finali. Chiara vs Camilla. Domanda dopo domanda la seconda ha avuto la meglio sulla prima. La nuova campionessa de L’Eredità è così approdata all’ultimo gioco, all’ultimo ostacolo da superare per poter vincere il bottino, con 170 mila euro. Una cifra di tutto riguardo. Peccato però che il gruzzoletto raggiunto non sia rimasto intatto. E’ bastato un piccolo errore, un piccolo dimezzamento, perché la somma venisse tagliata di netto e portata a 85 mila euro.

Quali sono stati gli indizi che hanno portato al Campionessa ad indovinare la soluzione? Ebbene tra le parole scelte vi erano:

avere

sella

maschio

candela

tartufo

Pensando e ripensando a quale potesse essere la parola che le accumunava tutte, Camilla ha scritto, sul fatidico cartoncino rosso, la parola “Naso“.

Una volta scoperta la soluzione Flavio Insinna non ha potuto che confermare l’ottimo intuito della sua neo campionessa che ha avuto “naso” nello scovare la parola corretta e portarsi a casa un bel montepremi. Cosa accadrà ora? Non resta che attendere la puntata di domani per assistere alla nuova sfida e vedere se Camilla riuscirà a tornare al tavolo della Ghigliottina oppure no.

La Ghigliottina: i telespettatori giocano sui social

Prima ancora che Camilla rivelasse la sua soluzione e vincesse a L’Eredità ben 85 mila euro, sui social hanno trovato la soluzione diversi telespettatori. Sera dopo sera sono in tanti a darsi appuntamento su Twitter, ad esempio, per vedere chi per primo riesce a scovare la parola che si sposa alla perfezione con tutte le altre date come indizi.