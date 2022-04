A L’Eredità sono stati vinti oggi, sabato 2 aprile 2022, ben 80 mila euro in gettoni d’oro. La campionessa Claudia si è emozionata e ha pianto per la gioia di essere riuscita a scoprire la soluzione della Ghigliottina. Lacrime di gioia anche per essere riuscita a prendersi la sua rivincita dopo che, la serata precedente, aveva scritto “Papà” al posto di “Babbo” pur avendo pensato anche a questa eventualità e si era vista sfumare la vittoria del montepremi. Ecco cosa è successo durante il gioco finale del programma di Rai 1 condotto da Flavio Insinna.

L’Eredità vinti oggi 80 mila euro: le parole della Ghigliottina e la soluzione

Quali erano le parole de la Ghigliottina che ha dovuto scegliere Claudia? Quali indizi l’hanno portata a decifrare l’enigma e ad agguantare la soluzione del qame quiz di Rai 1 in onda prima del telegiornale?

La Campionessa si è trovata difronte a:

Domani

Numero

Fiducia

Rispetto

Chi è

Dopo aver ragionato attentamente su ciascuna di esse ha deciso, con coraggio, di scrivere la parola “Prossimo“. Questa sera, più sicura e decisa, Claudia è apparsa convinta fin da subito e ha atteso in silenzio che Flavio Insinna svelasse il responso. Come è finita? Il conduttore dell’ammiraglia Rai non ha potuto che annunciare la vittoria della giovane e brava concorrente che proseguirà il suo cammino domani sera cercando di aumentare il suo gruzzolo e di portare a casa un montepremi ancor più alto.

Claudia piange: lacrime di gioia dopo una serata difficile

La vittoria di Claudia è stata coronata dalle lacrime di gioia della campionessa de L’Eredità che ha assicurato di emozionarsi facilmente e ha avuto così anche modo di sfogare tutta la tensione.

La serata precedente è stata molto difficile. Il motivo? Claudia è arrivata alla fine della Ghigliottina ed è stata beffata. Dopo aver fin troppo ragionato ha scritto “Papà“, ma aveva pensato anche alla parola: “Babbo“. Peccato che fosse proprio quest’ultima la soluzione esatta che l’avrebbe fatta vincere al posto della parola che alla fine aveva deciso di scrivere e di consegnare a Flavio Insinna.