A L’Eredità sono stati vinti oggi, venerdì 15 marzo 2024, da Ferdinando, neo campione al suo debutto, ben 90 mila euro in gettoni d’oro. Quali erano le parole del gioco finale de la Ghigliottina nel game quiz condotto da Marco Liorni ed in onda su Rai 1? Quale era la soluzione che ha permesso a Ferdinando di potarsi a casa il malloppo dopo aver dimezzato solo una volta.

L’Eredità vinti oggi 90 mila euro: il gioco de la Ghigliottina

Grande festa a L’Eredità perché sono stati vinti oggi, venerdì 15 marzo 2024, ben 90 mila euro in gettoni d’oro. Chi si è portato a casa il bottino? Il neo campione Ferdinando che mentre spiegava cosa lo avesse portato alla soluzione finale ha salutato, commosso, i suoi genitori. Quali erano le parole de la Ghigliottina?

Dimezzando solo una volta il montepremi che aveva conquistato sfida dopo sfida, Ferdinando si è trovato con davanti agli occhi le seguenti parole:

nero

basta

divisa

prezzo

oscura

A farlo sorridere è stata la parola nero perché gli ha fatto pensare ad un album di Pino Daniele, ovvero Nero a metà, album che contiene Je so’pazz. Poi? La metà oscura gli ha fatto pensare alla Luna mentre prezzo allo shopping durante i saldi e divisa non l’ha sviato pensando a qualcuno che indossa una uniforme, bensì lo ha guidato sulla giusta strada.

Insomma indizio dopo indizio Ferdinando ha individuato la soluzione con grande bravura. La parola era proprio “metà“.

Sui social in molti hanno sottolineato la bravura di Ferdinando per aver individuato la soluzione ed in altri hanno sottolineato di essere riusciti anche loro a indovinare la parola anche pensando, come ha fatto il campione, all’album di Pino Daniele.

L’Eredità Speciale: la prossima puntata sarà ricca di ospiti

Per rivedere Ferdinando in gara dovremo attendere un po’. Sabato 16 marzo 2024 andrà in onda una puntata speciale de L’Eredità in prima serata. A sfidarsi, in quella che sarà una puntata dedicata a Sanremo, vi saranno, secondo Davide Maggio: