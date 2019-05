Ultima settimana di programmazione per L’Eredità, il quiz campione di ascolti più longevo della televisione italiana condotto da Flavio Insinna su Rai1. Per concludere alla grande una stagione di successo scenderanno in campo i i grandi Campioni della stagione. Ecco tutte le anticipazioni.

L’Eredità diretta: ultima settimana

Da lunedì 27 maggio a domenica 2 giugno 2019 ultima settimana di messa in onda per L’Eredità, il quiz show condotto da Flavio Insinna tutti giorni dalla 18.50 su Rai1. Prima della pausa estiva, il seguitissimo programma televisivo ha pensato bene di salutare il pubblico con il ritorno dei i grandi Campioni della stagione.

A sfidarsi i cosiddetti “I Magnifici 7”, ossia i concorrenti che hanno mantenuto più a lungo il ruolo di campione e che hanno vinto il montepremi più alto nelle leggendarie “Ghigliottine”. Si tratta di sette personaggi che si sono contraddistinti durante l’edizione 2019 per bravura, intuito, simpatia, freddezza e tenacia. Per la prima volta tutti e sette scenderanno in campo per sfidarsi in sei imperdibili puntate per conquistare il Trofeo di Super Campione de L’Eredità” della stagione 2018/2019.

L’Eredità 2019: la sfida dei Campioni

Una sfida avvincente quella che vedrà “I Magnifici Sette” de L’Eredità 2019 sfidarsi in una competizione davvero unica. Si tratta di Campioni non solo nel gioco, ma che sono riusciti a vincere anche nella vita. A cominciare da Diego che dopo “L’Eredità” è diventata ospite fisso di Caterina Balivo a “Vieni da Me” oppure Valentina che ha vinto una battaglia personale molto importante. Poi c’è Guido, professore di Fisica che ha dimostrato di sapersela cavare alla grande anche fuori le aule di scuola e così via.

I Magnifici Sette sono pronti a sfidarsi: chi riuscirà a vincere il trofeo finale? Per scoprirlo non resta che seguire L’Eredità in onda da lunedì 27 maggio fino a domenica 2 giugno, fatta eccezione per sabato 1 giugno, dalle ore 18.50 su Rai1.