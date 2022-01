Stasera, venerdì 28 gennaio 2022, appuntamento imperdibile per chi ama il game preserale dell’ammiraglia Rai, l’Eredità condotta da Flavio Insinna. Il mitico gioco che vide alla conduzione anche l’amatissimo Fabrizio Frizzi, stasera andrà in onda in prima serata con uno Speciale Sanremo in occasione della 72^ edizione del Festival della canzone italiana, condotta per la terza volta da Amadeus. Scopriamo chi sono gli ospiti e le anticipazioni della serata.

L’Eredità, Speciale Sanremo in onda stasera 28 gennaio in prima serata con Flavio Insinna: gli ospiti

L’Eredità venerdì 28 gennaio raddoppia il suo appuntamento su Rai1: oltre alla consueta puntata delle 18.45, sarà eccezionalmente in onda in prime time alle 21.30. La puntata serale dell’Eredità prevede la partecipazione di sette campioni delle edizioni passate che si sfideranno al fine di eleggere il campione dei campioni. Il fil rouge della serata sarà il Festival di Sanremo che dal 1° febbraio 2022 terrà compagnia per 5 serate il pubblico di Rai1.

Amadeus per la terza volta alla conduzione della kermesse canora ha in serbo molte sorprese. Tra queste, il ritorno sul palco dell’Ariston dei Maneskin: ospiti della prima serata dopo il grandissimo successo che Damiano, Vittoria, Thomas e Ethan hanno riscosso nel mondo.

Al timone della serata naturalmente il padrone di casa Flavio Insinna, che sarà affiancato da Mara Venier, l’amatissima conduttrice di Domenica In, il programma della domenica pomeriggio che ha dedicato uno spazio al Festival, che si chiama “Tutti pazzi per Sanremo”.

L’Eredità, Speciale Sanremo, chi sono i professori?

Professori d’eccezione della serata sono i volti noti di Viale Mazzini:

La conduttrice di “Oggi è un altro giorno”, Serena Bortone

Pierpaolo Spollon, tra i protagonisti della fiction di successo DOC – nelle tue mani, campione di ascolti.

Nella serata anche la comicità surreale di Nino Frassica con le sue divertenti incursioni. Ci saranno anche tante sorprese e ospiti speciali come:

Alberto Angela,

Luca Barbarossa,

Gabriele Cirilli

Gigi D’Alessio.

Il ritorno della mitica Scossa a l’Eredità – Speciale Sanremo

Nella serata tornerà anche la mitica scossa che per molti anni divertì il pubblico di Rai1. Scossa eseguita magistralmente da Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus. Insomma la serata si prevede scoppiettante e metterà alla prova concorrenti e telespettatori sugli oltre settant’anni di storia del Festival di Sanremo. Ma oltre ai giochi consueti de L’eredità ci saranno anche molte sorprese.

L’Eredità Speciale Sanremo Vs Grande Fratello Vip: chi la spunterà?

La serata si prevede interessante anche sotto il profilo dell’Auditel. Chi vincerà la battaglia degli ascolti? Rai1 con L’Eredità o Il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini su Canale 5? Stasera il reality Mediaset, mette in campo nuovi ingressi e un televoto eliminatorio particolarmente difficile. Il pubblico preferirà le dinamiche del GF Vip oppure il Game show di Rai1? Staremo a vedere.