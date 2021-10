Due giorni di vittorie. Ieri Paola, oggi Flavia. A L’Eredità oggi, sabato 30 ottobre 2021, sono stati vinti 60 mila euro. La concorrente Flavia, neo campionessa, quando Flavio Insinna, il conduttore del programma di Rai 1, ha svelato la soluzione della Ghigliottina, è scoppiata in lacrime. Ecco cosa è successo nello studio del game quiz dell’ammiraglia Rai.

L’Eredità oggi vinti 60 mila euro: la Ghigliottina di Flavia

Flavia, dalla provincia di Potenza, appassionata di canto, giunta in studio per la puntata de L’Eredità di sabato 30 ottobre 2021, oltre aver battuto Paola, che ieri aveva vinto ben 13.125 euro e a diventare campionessa, si è aggiudicata la vittoria di 60 mila euro. Come?

In primis Flavia ha battuto Paola e Giovanni al Triello superando i due ostacoli verso la Ghigliottina composti da due domande molto complicate. Pur non sapendo nulla di finanza, Flavia ha tentato la sorte e si è affidata completamente alla Dea Bendata per rispondere alla prima domanda. Alla seconda, invece, è riuscita a rispondere senza problemi e così è approdata alla Ghigliottina con ben 120 mila euro.

Seduta davanti al fatidico tavolo con di fronte Flavio Insinna, la neo campionessa ha dovuto scegliere le 5 parole fra le varie coppie e tentare di indovinare qualche fosse la parola che le accumunasse tutte.

Dopo aver dimezzato con la prima scelta, Flavia è riuscita a mantenere intatta la cifra ottenuta ovvero i suoi 60 mila euro. Scelta dopo scelta si è trovata davanti parole come:

fedeli

riunire

presidente

lavori

classe

Dopo il minuto di tempo concesso per elaborare la soluzione, Flavia ha scritto sul fatidico cartoncino rosso “assemblea“. Come mai ha scelto tale parola? La neo campionessa ha pensato soprattutto alla parola “classe” per arrivare a decifrare la soluzione. Soluzione giusta. La concorrente ha individuato la parola corretta e Flavio Insinna, con grande gioia, ha annunciato la sua vittoria mentre le professoresse brindavano e l’applaudivano calorosamente.

Flavia e le lacrime di gioia: la dolcezza della neo campionessa

Al “chi siamo noi per contraddire sto fenomeno“, ma anche al “pure noi abbiamo scritto assemblea” Flavia è scoppiata in lacrime. Incredula, mentre le professoresse le urlavano: “Bravissima“, Flavia ha continuato a piangere.

La neo campionessa si è presa poco dopo il suo momento di gloria e i complimenti del conduttore.