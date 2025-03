Questa sera, domenica 30 marzo 2025 a L’Eredità Gabriele ha vinto 200 mila euro. Il campione, osannato sui social, ha così vinto in tutto, fino ad ora, ben 275 mila euro. Ecco come è andata la Ghigliottina finale di questa fortunata domenica sera e cosa sappiano sul bravo concorrente del game quiz di Marco Liorni.

L’Eredità vinti oggi 200 mila euro: la Ghigliottina di Gabriele

A L’Eredità Gabriele ha vinto 200 mila euro. Il pubblico ha esultato insieme a lui e sui social sono tutti impazziti di gioia. C’è molto affetto intorno a questo giovane e bravo campione che il 20 marzo ha vinto altri 75 mila euro e che, poi, nelle serate a seguire non è più riuscito ad agguantare il bottino scatenando i commenti della gente sui social che se la prendeva con la produzione.

Come è arrivato a sbancare il banco? Come sempre Gabriele è riuscito a districarsi tra i vari quiz grazie alla sua bravura, ma anche ad un pizzico di fortuna. Il giovane campione ha messo in campo tutte le sue conoscenze per rispondere alle domande poste da Marco Liorni, conduttore del celebre game quiz di Rai 1, ma ha usato anche un po’ di strategia per potersi assicurare di arrivare alla fatidica Ghigliottina.

Nel famosissimo gioco finale Gabriele si è trovato a dover trovare il filo conduttore tra le parole:

dare

palla

ora

orchestra

stradale

La soluzione? Gabriele ha tentato con la parola “Buca” e ha indovinato. Marco Liorni lo ha fatto sudare ancora un po’, prima di rivelargli la soluzione, ma poco dopo il pubblico è esploso in un boato di gioia.

Chi è Gabriele? Il campione de L’Eredità

Chi è Gabriele il campione de L’Eredità? Di lui sappiamo che si chiama Gabriele Paolini. Che lo scorso 20 marzo grazie alle parole:

Impero

Angolo

Materiali

Brutta

Anatomia

ha capito che la soluzione giusta era la parola caduta e ha portato a casa 75 mila euro.

Sappiamo inoltre che ha 30 anni ed è un impiegato. E’ originario di Mulazzo in provincia di Pisa. Il suo account Instagram? E’ super privato. Ma sui social è osannato ovunque dai telespettatori di Rai 1 e dagli appassionati de L’Eredità. Soprattutto su X nutre un folto gruppo di fan che nelle scorse serate ha gridato al complotto e sgridato la produzione perché faceva di tutto per non farlo vincere.