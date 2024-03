Anche la corrente stagione de L’Eredità, il game show del pre serale di Rai Uno per la prima volta condotto da Marco Liorni, sta confermando ottimi ascolti. Pur restando sostanzialmente fedele alle origini, con l’introduzione di qualche novità, il format sembra aver acquisito nuova linfa e gli spettatori apprezzano. A tal punto che adesso L’Eredità conquista anche il prime time di Rai Uno con due puntate speciali a tema: ecco di cosa si tratta e quando va in onda.

L’Eredità in prima serata con due speciali: Sanremo e Viva la Rai

I fans de L’Eredità potranno divertirsi a guardare il quiz condotto da Marco Liorni in due speciali prime serate che vedranno contrapporsi in studio, cercando di arrivare alla vittoria finale e quindi al montepremi in palio, vip appartenenti al mondo dello spettacolo e della musica. Ne parteciperanno 6 per volta. In L’Eredità Sanremo le domande e i giochi verteranno sul festival della canzone italiana, mentre in L’Eredità Viva la Rai, sulla storia settantennale della nostra televisione.

Il meccanismo del gioco è lo stesso di sempre: si dovranno superare diverse prove per accedere a La Ghigliottina e tentare di aggiudicarsi i soldi in palio che, eventualmente vinti, saranno devoluti in beneficenza.

Insomma, due serate di intrattenimento puro, per divertirsi anche da casa stimolando la mente e per fare del bene a chi ne ha bisogno. Ad accompagnare Liorni per tutta la serata, come sempre, ci saranno le giovani, nuove professoresse Naomi Buonomo e Michelle Masullo. E in più una novità, o meglio, un gradito ritorno: la scossa, lo stacchetto musicale moderatamente sexy che rese celebre Giovanna Civitillo, poi diventata la moglie di Amadeus.

Quando in tv su Rai 1

L’appuntamento con il primo dei due speciali de L’Eredità, ovvero quello su Sanremo, è per la prima serata di Sabato 16 Marzo (inizio ore 21.25 circa) sempre su Rai Uno.