La lunga attesa sta per terminare: L’eredità, amato quiz show della fascia preserale di Rai Uno, ricomincia a Gennaio 2024 e lo fa con tante novità. Partito piuttosto in sordina più di 20 anni fa, il programma è riuscito pian piano a fidelizzare un numero sempre maggiore di spettatori e oggi vanta una ampia fetta di fans che non se ne perdono neanche una puntata.

Merito della formula semplice ma avvincente, della bravura dei conduttori che man mano si sono avvicendati e de La ghigliottina, il gioco finale che appassiona tanto i concorrenti quanto gli spettatori a casa. Di seguito vi diciamo quali sono le novità della ventiduesima edizione del quiz.

L’eredità 2024: conduttore, professoresse e nuovi giochi

La prima e più vistosa novità della ventiduesima edizione de L’eredità che sta per prendere il via è il conduttore. Al timone dello show infatti, ci sarà Marco Liorni, reduce da una eccezionale annata di Reazione a catena, game estivo che però, dato il successo di pubblico, si è prolungato fino a pochi giorni fa. Liorni prende il posto di Flavio Insinna.

Per quanto riguarda la formula, alcune new entry andranno a rinfrescare quella originaria, che tuttavia resterà sostanzialmente la stessa. I sette concorrenti iniziali, quest’anno dovranno vedersela con due nuovi giochi: Tris e 100 secondi. Niente paura invece per La ghigliottina, da sempre il “piatto forte” de L’eredità, senza dubbio la parte più attesa del programma: ci sarà ancora ovviamente e, come sempre, darà la possibilità di guadagnare tanti soldi al fortunato di turno!

Cambiano infine, le “professoresse”, ruolo che nel 2024 sarà affidato a Michelle Masullo e Naomi Buonomo.

Quando e dove in tv

L’Eredità continuerà ad occupare la fascia preserale di Rai Uno, subito prima del telegiornale. Comincia Martedì 2 Gennaio alle 18,45 e poi ci farà compagnia tutti i giorni come nelle precedenti annate.