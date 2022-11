A L’Eredità 2022 chi ha vinto oggi, mercoledì 16 novembre 2022, ben 140 mila euro? Con quale parola ci si è aggiudicati la Ghigliottina finale? Ecco tutte le news in merito al game quiz di Flavio Insinna in onda su Rai 1 prima del Tg delle 20.

L’Eredità 2022 vinti 140 mila euro: una lunga scalata

Domanda dopo domanda la corsa alla vittoria è stata lunga e ricca di imprevisti. Prima della fatidica Ghigliottina, durante il gioco novità di questa edizione, sotto le ‘stoccate finali‘ a sfidarsi sono stati: Marco, Elisa ed Ilaria. Solo quest’ultima, però, ha avuto la meglio sugli altri due contendenti ed è approdata alla Ghigliottina per tentare la scalata finale. La Campionessa si è presentata al gioco finale con ben 140 mila euro ed è riuscita a tenere la cifra intatta. Un vero e proprio record. Parola dopo parola ha sempre scelto bene e alla fine, per indovinare la soluzione, si è trovata come indizi:

scarpe

miracoli

verso

subito

rosso

Ilaria con convinzione, dopo qualche secondo, ha scritto sul fatidico cartoncino rosso la parola “Sera“, come soluzione del gioco. Flavio Insinna, vista la bravura della campionessa che aveva difronte, non ha potuto far altro che confermare la soluzione ed annunciare, con grande gioia, la vincita. Ilaria si è emozionata notevolmente e ha accolto la bella notizia in lacrime e tremante.

E verso SERA si Festeggia per la CAMPIONESSA ILARIA per la Vincita di 140.000 euro!!!🥳 Complimenti a questa Bravissima e Sensibile CAMPIONESSA dalla mente Brillante!!!😊👏 Buona serata #Ereditiers!🙋‍♀️Arrivederci a domani,come sempre VERSO sera,per seguire la nostra #leredità 🥰 pic.twitter.com/FBKP1Z31FA — Eliana Zica (@ZicaEliana) November 16, 2022

Cambio d’orario per l’Eredità causa Mondiali di Calcio

Gli appassionati de L’Eredità, il game show che intrattiene milioni e milioni di telespettatori ogni sera, devono sapere che, dall’inizio dei Mondiali in Qatar, a causa della messa in onda delle varie partite di calcio da Rai 1, il programma condotto da Flavio Insinna anticiperà la sua messa in onda. Cosa cambierà? Ebbene invece di iniziare alle 18.45 circa prenderà il via intorno alle 18.10 per poi lasciare la linea al TG1 per le 19.20.