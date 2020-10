Nuova vincita a L’Eredità 2020. Oggi, lunedì 26 ottobre, il game quiz condotto da Flavio Insinna ha iniziato la nuova settimana di programmazione con una bella vittoria del campione Mirko. Cosa accaduto? Possiamo anticipare solo che la parola “Paradiso” ha fatto toccare il cielo con un dito al Campione.

L’Eredità 2020: Mirko vince grazie a Paradiso

Una lunga corsa verso la vittoria. Parola dopo parola, con anche qualche piccolo incidente di percorso, che però non ne ha compromesso il cammino, Mirko, il nuovo Campione de L’Eredità, è giunto a mettersi alla prova con l’ultimo quiz della serata, la fatidica Ghigliottina.

Grazie ad un pizzico di fortuna, unito a tanta bravura e ad un po’ di astuzia, Mirko è riuscito ad incasellare tutti i tasselli del puzzle e a scovare il filo conduttore che teneva unite tutte le parole pronunciate da Flavio Insinna.

Quali erano le parole? Mirko ha dovuto cercare di capire cosa accumunava le parole: strada, terra, signore, dispetto e cinema.

Dopo averci ragionato un po’ su, Mirko ha pensato bene di scrivere la parola Paradiso e di affidare così la sua sorte e ogni speranza di vittoria a quella precisa parola.

Nel frattempo anche la gente che giocava da casa ha scritto sui social la propria ipotesi ed in molti si sono trovati a concordare con il concorrente e ad annunciare, ancor prima di Insinna, la sua vittoria. Tanti erano sicuri che la soluzione esatta fosse proprio quella per via di un detto popolare che ha chiarito gli ultimi dubbi di chi, ancora restio, cercava altre parole che si adattassero meglio con la parola “dispetto“. Eppure secondo il detto: “Non si entra in paradiso a DISPETTO dei Santi“.

BENVENUTO IN"PARADISO"Mirko😃,il"PARADISO"TERRENO dei CAMPIONI!!!😉👏

Complimenti a Mirko per la Vittoria,che sfiorava da sere😉,e Buona serata a tutti voi #Ereditiers!😊👋 A domani con Flaviuccio e #LEredità,la nostra oretta in PARADISO TERRENO,anzi,virtuale!!!😃 pic.twitter.com/9JgqWEA9SH — Eliana Zica (@ZicaEliana) October 26, 2020

Quanto ha vinto Mirko? Il Campione si è portato a casa ben 28.750 euro. Domani avrò modo di giocare nuovamente e provare ad arrivare fino all’ultimo quiz per tentare di aumentare il suo montepremi.

L’Eredità: il game quiz più amato

La vittoria di Mirko è stata acclamata come sempre sui social. Il game quiz di Rai 1 condotto da Flavio Insinna è molto seguito dai diversi telespettatori di tutte le età. Sono in molti che amano giocare a casa durante l’ora di cena, e fra di essi c’è anche qualcuno che poi, per provare la propria bravura, o semplicemente per mettersi alla prova, pubblica la soluzione della Ghigliottina su Twitter ed attende con ansia, come se stesse giocando in studio, che Flavio Insinna dia la soluzione.

La trasmissione, anche secondo i dati Auditel, riscuote un successo dietro l’altro e, a distanza di anni, riesce comunque a tener centinaia e centinaia di telespettatori con il fiato sospeso dall’inizio alla fine.