L’Erede (titolo originale Halef: Köklerin Çağrısı) si prepara a tornare nella prima serata di Canale 5 con tre nuovi episodi, in onda venerdì 18 settembre, a partire dalle 21:20 sulla rete ammiraglia Mediaset. Al centro delle vicende, Serhat è sempre più deciso a volere Yildiz al suo fianco, ma Sultan si allea con Melek per allontanare la ragazza da lui. Cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Trame L’Erede, puntata del 18 settembre

Serhat ha preso la sua decisione: firmerà il divorzio da Melek e smetterà di fuggire dal proprio destino. Yildiz è innamorata di lui, felice di stargli accanto e di essere la moglie di un Capo. Intanto, Melek rientra alla villa e trova Sultan dalla sua parte a causa della gravidanza in corso.

Le due donne vogliono dare insieme la bella notizia a Serhat. Sultan spera che, saputolo, Serhat smetta di frequentare Yildiz e qualsiasi altra donna. Arrivate nella stanza al piano di sopra, Melek e Sultan trovano la porta socchiusa e vedono Serhat e Yildiz sdraiati sul letto a baciarsi.

La mattina seguente, Sultan entra nella stanza di Yildiz con l’intenzione di mandarla via. Sent le urla, Serhat esce di corsa e rimprovera la madre: se continuerà ad attaccare la ragazza, perderà il suo rispetto. Melek chiede spiegazioni e Serhat le dice che accetterà il divorzio, consapevole di non poterla più rendere felice.

Anticipazioni L’Erede, episodio serale 18 settembre

Il bacio di Serhat riempie Yildiz di entusiasmo, convincendola che lui stia iniziando a innamorarsi di lei. Per questo, la ragazza gli dice che non vuole più essere la sua compagna senza un matrimonio ufficiale e che, se la desidera come moglie, dovrà prima divorziare da Melek.

Decisa a dimostrare a Serhat di voler vivere nella villa degli Yelduran, Melek vuole capire come diventare una vera moglie di un Capo. Per avere un aiuto concreto, chiede a Sultan di darle una mano. Sultan accetta con piacere la richiesta della nuora. La prima lezione è che la ragazza inizi a chiamarla “Madre”, la seconda, che impari a sparare per proteggere la sua famiglia anche con un’arma, se necessario.

Alla riunione dei Capi, Serhat incontra Yildirim, erede del Capo Fahri, proprietario della scuola frequentata da Yildiz e convinto sostenitore dei Kordagli. A sorpresa, si presenta anche Dalyan, che chiede di essere nominato Capo.

Cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Yusuf esce per un appuntamento con Hatcik, ma si tratta di un tranello organizzato da Sultan, che ha scoperto tutto su di loro e – considerandolo un tradimento – lo avverte che farà qualcosa di molto grave a Hatcik. Poco dopo, infatti, annuncia a lei, a Serhat e ai suoi genitori adottivi di aver trovato un pretendente che la ragazza dovrà sposare.

A quel punto, Yusuf chiede aiuto a Melek, che gli promette di portarlo con sé al baz Hatcik, dove potrà incontrarla per poi fuggire insieme alla sua amata. Nel frattempo, la tensione tra Kordagli e Yelduran continua a crescere.