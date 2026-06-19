L’Erede (titolo originale Halef: Köklerin Çağrısı) si prepara a tornare nella prima serata di Canale 5 con tre nuovi episodi, in onda venerdì 19 giugno, a partire dalle 21:20 sulla rete ammiraglia Mediaset. Cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Trame L’Erede, puntata del 19 giugno

La gendarmeria si presenta a casa di Melek e chiede che la ragazza esca di casa. Gli uomini vogliono accertarsi che non venga trattenuta lì contro la sua volontà.

La giovane tuttavia, si presenta con indosso abiti tradizionali e invita i genitori ad andare via, rassicurandoli che in quel luogo si sente come a casa. La nuova messinscena ha un peso psicologico enorme per Melek, e costringe la giovane a rifugiarsi subito dopo nella sua stanza.

Qui trova Yildiz che è furiosa, e teme di perdere la sua occasione per un rscatto sociale.

Yildiz inganna Melek: anticipazioni L’Erede

Alla sera, Yildiz si reca in camera di Serhat per fasciargli la mano ferita. Uscendo, la ragazza incontra Kevser e le lascia intendere di aver trascorso momenti in intimità con l’uomo.

L’inganno di Yildiz da i frutti sperati, e il giorno successivo Melek – convinta che i due siano stati davvero insieme – si infuria e decide di lasciare la villa.

Ilyas muore nelle prossime puntate della dizi turca L’Erede

Akif invita Serhat ad andare con lui al magazzino bruciato per valutare l’entità dei danni. Lungo il tragitto però, si imbattono in un camion ribaltato per strada. La merce è ttta riversata sull’asfalto e i due decidono di fermarsi. Gli uomini di Akif corrono a dare una mano, ma da dietro il mezzzo spunta Ilyas che spara a Serhat.

Akif fa un balzo davanti al fratello e viene colpito al suo posto. Yusuf spara a Ilyas e lo uccide. Poi fa credere a Serhat che l’agguato sia stato opera di Asir, visto che Ilyas è uno dei suoi uomini più fidati. Nel frattempo Akif lotta tra la vita e la morte, e Serhat – addolorato per le condizioni del fratello che ha cercato di salvarlo – si avvicna a Melek, suscitando la gelosia di Yildiz. Serhat intende scoprire che sia il mandante dell’agguato, e inizia a dubitare persino delle persone vicine alla loro famiglia. Sarà davvero qui che si nasconde chi ha tentato di ucciderlo?

Il nuovo capitolo della dizi turca ci lascerà con un grande quesito, e per trovare qualche risposta non ci resterà che attendere il prossimo episodio, previsto nel serale di Canale 5 per venerdì 26 giugno.