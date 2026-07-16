L’Erede (titolo originale Halef: Köklerin Çağrısı) si prepara a tornare nella prima serata di Canale 5 con tre nuovi episodi, in onda venerdì 17 luglio, a partire dalle 21:20 sulla rete ammiraglia Mediaset. Cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Trame L’Erede, puntata del 17 luglio

Grandi colpi di scena ci attendono nei prossimi episodi de L’Erede. Yildiz – dopo essere entrata in possesso di una chiavetta USB con immagini compromettenti sulle scappatelle del padre di Melek – cerca di obbligare quest’ultima a lasciare la tenuta.

Melek però non è disposta a lasciarsi ricattare, e dopo essersi rifiutata di partire con i genitori, distrugge la chiavetta e annuncia che intende rimanere alla villa.

L’incubo di Sultan: anticipazioni L’Erede

Nel frattempo un brutto incubo fa preoccupare seriamente Sultan. La donna sogna il marito mentre si introduce furtivamente nella sua stanza e cerca di soffocarla. Convinta che si tratti di un sogno premonitore, teme di essere davvero uccisa dal marito. Per questo motivo chiede a Meryem di intervenire contro Sevde, prima di occuparsi di Melek.

Lei sembra aver già deciso di prendere il primo volo serale con i enitori, ma poi ci ripensa. Quando la ragazza rifiuta di andarsene dalla villa, Sultan consegna a Serhat l’anello che le aveva dato suo marito, offrendogli l’opportunità di scegliere la sua erede.

Cos’altro accade nella dizi turca L’Erede?

La tensione tra Serhat e la prima moglie Melek si fa sempre più alta: i due litigano continuamente a causa di Yildiz. Per cercare di riportare un clima più disteso, l’uomo decide di riportare quest’ultima dai suoi genitori e porre fine al loro matrimonio.

La sua decisione scatena l’ira di Asir, che prima minaccia Serhat con una pistola e poi rivolge l’arma contro sua sorella. La donna è convinta che serva un gesto estremo per salvare l’onore di Yildiz, e nella convinzione che una donna possa lasciare la propria casa solo da sposa o da morta lascia partire un colpo.